Stars Anna-Maria Ferchichi und Bushido: Seitensprung wäre kein Trennungsgrund

Anna-Maria Ferchichi Bambi Awards in Wiesbaden Nov 2011 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2026, 12:30 Uhr

Das Promi-Paar gibt im gemeinsamen Podcast offene Einblicke in seine Ehe.

Anna-Maria Ferchichi würde Fremdgehen verzeihen – woanders zieht sie jedoch eine klare Grenze.

Gemeinsam mit Ehemann Bushido sprach die Influencerin in ihrem Podcast ‚Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi‘ darüber, was für sie in einer Beziehung unverzeihlich wäre. Dabei zeigte sich das Paar überraschend nachsichtig. Der Rapper erklärte, es gebe zwar Dinge, die ihn „unglaublich verletzen würden“. Jedoch gebe es nach den gemeinsamen Jahren nichts, was er Anna-Maria „niemals verzeihen würde“. Ihre Familie und die gemeinsam verbrachte Zeit seien für Bushido zu kostbar.

Auch Anna-Maria sieht einen Seitensprung nicht automatisch als Trennungsgrund. „Ich kann von meinem Grundprinzip sagen, dass ich, das weiß ich auch aus der Vergangenheit, nicht sage: Wenn mein Mann fremdgeht, dann trenne ich mich“, enthüllte die 44-Jährige. Deutlich wichtiger ist für die achtfache Mutter die Loyalität ihres Partners. „Mich kann man wirklich betrügen und ich würde das verzeihen. Ich könnte das vielleicht auch nachvollziehen“, offenbarte sie. Entscheidend sei für Anna-Maria vielmehr, dass sie sich auf ihren Mann verlassen könne und er in schwierigen Situationen hinter ihr stehe.

Aus diesem Grund habe sich Anna-Maria vor mehr als zehn Jahren sogar zeitweise von Bushido getrennt. Laut der Podcasterin wurde ein früherer Geschäftspartner des Rappers ihr gegenüber in einem Restaurant übergriffig. Dass Bushido damals nicht hinter ihr stand, verletzte sie zutiefst. „Du hast mich nicht geschützt und warst auch noch auf seiner Seite“, erklärte sie rückblickend. „Ich kann mit Illoyalität nicht leben.“ Die brünette Schönheit zog daraufhin Konsequenzen. „Ich bereite jetzt meinen Auszug vor und meine Trennung vor. Es ist Montag passiert und Freitag bin ich ausgezogen“, berichtete sie.

Aus diesem Vorfall haben beide gelernt. Heute unterstützt Bushido seine Frau zu 100 Prozent. „Du hast mir in jeder Situation (seitdem) gezeigt, dass du hinter mir bist oder an meiner Seite“, verriet Anna-Maria.