Musik Calvin Harris: Er träumt von Rihanna

Calvin Harris BRITs 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2024, 11:47 Uhr

Der Star-DJ würde liebend gerne wieder mit der legendären Popsängern zusammenarbeiten.

Calvin Harris träumt von einer weiteren Zusammenarbeit mit Rihanna.

Der britische Star-DJ hat sich für seine neueste Single ‚Lovers In A Past Life‘ mit Rag’n’Bone Man zusammen getan. Generell, so gab Harris jetzt in einem neuen Interview mit ‚Capital Dance‘ preis, gehe er besonders gerne mit ihm schon bekannten Künstlern ins Tonstudio. Nachdem er mit der legendären Sängerin in der Vergangenheit bereits die Songs ‚We Found Love‘ und ‚Where Have You Been‘ aufnahm, wäre er einer weiteren Kollaboration mit Rihanna alles andere als abgeneigt. Es wäre „ein Traum“ für ihn, verriet der 40-jährige Produzent auf die Frage, ob er auch ein drittes Mal mit der Popikone aus Barbados Musik machen würde.

Im Gespräch mit ‚Capital Dance‘ erklärte Harris außerdem, was eine Musikerin mitbringen muss, um den Gesangspart in einer seiner Singles übernehmen zu dürfen. „Die Sache bei mir ist, dass die Stimme wirklich spektakulär sein muss, ansonsten will ich es nicht wirklich machen. Und der Song muss großartig sein. Ich bin keiner von denen, die alle paar Monate neue Melodien ableiern. Es muss besonders sein. Und ich habe herausgefunden, dass die Leute mit denen ich bereits früher gearbeitet habe, mich kennen und wissen, wie die Stimmung ist. Sie wissen, dass es nicht komisch oder unangenehm wird. Ich sorge dafür, dass es gut klingt. Ich sorge dafür, dass sie gut klingen“, erzählt Harris über seine Arbeit.