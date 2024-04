Musik Calvin Harris macht’s wieder mit Ellie Goulding

Calvin Harris and Ellie Goulding- GQ men of the year awards- 06/09/16- famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.04.2024, 12:31 Uhr

Der DJ und die Popsängerin machen offenbar wieder gemeinsame Sache.

Calvin Harris und Ellie Goulding sind wieder gemeinsam im Studio.

Die beiden Musiker arbeiteten erstmals 2013 für die Single ‚I Need Your Love‘ zusammen. 2014 folgte ‚Outside‘. Im vergangenen Jahr veröffentlichte das Power-Duo den Song ‚Miracle‘. Nun soll die erfolgreiche Kollaboration in die nächste Runde gehen. Schon in wenigen Monaten könnten die zwei Stars einen neuen Track veröffentlichen.

Eine Insider verrät der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Calvin und Ellie sind enge Freunde und lieben es, zusammen zu arbeiten. Wenn sie im Studio sind, macht es einfach Klick und sie kreieren großartige Tracks. Nichts ist in Stein gemeißelt, aber sie sind heimlich wieder zusammen im Studio gewesen und wollen rechtzeitig zum Sommer einen neuen Song veröffentlichen. Es könnte sogar ein größeres gemeinsames Projekt daraus werden, aber im Moment hat die Veröffentlichung einer Single Priorität.“

Der DJ und die Popsängerin haben schon früher darüber gesprochen, wie sehr sie es genießen, miteinander zu arbeiten. Im Gespräch mit ‚Hits Radio‘ schwärmte die Chartstürmerin: „Ich habe das Gefühl, wir haben einfach ein ‚Ding‘. Ich weiß nicht, was es ist, es ist schwer zu erklären.“

Calvin fügte hinzu: „Es läuft einfach und man holt das Beste aus dem anderen heraus.“