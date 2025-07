Stars Cameron Boyces Mutter dankt Adam Sandler für Hommage

Cameron Boyce - Beverly Hilton Hotel - 2017 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2025, 18:15 Uhr

Cameron Boyces Mutter hat Adam Sandler dafür gedankt, dass er ihrem verstorbenen Sohn in ‚Happy Gilmore 2‘ eine Hommage gewidmet hat.

Der ‚Descendants‘-Darsteller – der in ‚Kindsköpfe‘ (2010) und ‚Kindsköpfe 2‘ (2013) Sandlers Sohn spielte – verstarb 2019 im Alter von 20 Jahren an einem Krampfanfall. In der neuen Fortsetzung der Golf-Komödie ‚Happy Gilmore‘ ist nun in einer Szene Cameron im Fernsehen zu sehen.

Die Szene zeigt, wie Sandlers Titelcharakter Happy an einem Golfplatz eincheckt, während die Mitarbeiter dort eine TV-Show mit Cameron schauen – Fans vermuten, dass es sich dabei um seine Disney-Channel-Serie ‚Jessie‘ handelt, in der er von 2011 bis 2015 die Rolle des Luke Ross spielte.

Camerons Mutter, Libby Boyce, veröffentlichte einen Screenshot der Szene auf Instagram und schrieb: „Danke @adamsandler, dass du Cams Vermächtnis in ‚Happy Gilmore 2‘ gewürdigt hast.“ Libby erinnerte sich auch an die enge Verbindung zwischen Sandler und Cameron und bedankte sich für dessen fortwährende Unterstützung. In einem weiteren Beitrag schrieb sie: „Adam und Cameron haben in den Tagen vor seinem Tod viel miteinander gesprochen.“ Cameron sollte bei ‚Hubie Halloween‘ mitspielen und er und Sandler hatten bereits gemeinsame Pläne geschmiedet. „Sie hatten eine besondere Verbindung, die vielleicht mit ihrer Authentizität, ihrem Humor und ihrer Echtheit zu tun hatte. Adam findet immer einen Weg, Cams Andenken lebendig zu halten – das bedeutet uns sehr viel.“

Auch in ‚Hubie Halloween‘, der nach Camerons Tod gedreht wurde, hatte Sandler ihm eine Widmung im Abspann gegeben. Ein Bild von Cameron wurde zusammen mit den Worten gezeigt: „In liebevollem Gedenken an CAMERON BOYCE. Viel zu früh gegangen – einer der nettesten, coolsten, witzigsten und talentiertesten jungen Menschen, die wir kannten. Du lebst für immer in unseren Herzen weiter und fehlst uns jeden Tag.“