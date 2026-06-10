Film Reese Witherspoon würde ‚liebend gern‘ zu ‚Natürlich blond‘ zurückkehren

Reese Witherspoon at the Apple TV's "The Last Thing He Told Me" Season Two Launch Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2026, 18:00 Uhr

Reese Witherspoon hat verraten, dass sie gerne einen weiteren ‚Natürlich blond‘-Film machen würde.

Reese Witherspoon würde „liebend gern“ erneut in die Rolle von Elle Woods schlüpfen.

Die 50-jährige Schauspielerin spielte die ikonische Blondine in der Komödie ‚Natürlich blond‘ aus dem Jahr 2001 sowie in der Fortsetzung von 2003. Nun hat Reese verraten, dass sie ihre Kultfigur gerne für einen weiteren Film wieder aufleben lassen würde.

Die preisgekrönte Schauspielerin sagte gegenüber ‚Extra‘: „Ich würde das sehr gerne noch einmal machen. Sie ist für mich wie meine Superheldin. Es ist wie meine Marvel-Figur. Ich würde sie liebend gern wieder spielen. Es muss nur perfekt sein.“

Reese verglich die potenzielle Rückkehr zu ihrer ikonischsten Figur außerdem mit Tom Cruises Comeback als Pete „Maverick“ Mitchell in ‚Top Gun: Maverick‘ aus dem Jahr 2022. Der Hollywood-Star sagte: „Tom Cruise hat es genau richtig gemacht. Er hat ‚Top Gun‘ erst zurückgebracht, als der Zeitpunkt absolut perfekt war. Oder wie Adam Sandler ‚Happy Gilmore‘ zurückgebracht hat. Also, wir werden dahin kommen. Wir werden es machen.“

In den vergangenen Jahren feierte Reese außerdem große Erfolge an der Seite von Jennifer Aniston in der erfolgreichen Apple-TV-Serie ‚The Morning Show‘. Beide Schauspielerinnen genossen das Projekt, und Jennifer würde gerne weiterhin mit ihrer Showbiz-Freundin zusammenarbeiten. Die 57-jährige Schauspielerin sagte zuvor: „Es ist mein Traum. Ich liebe sie mehr als das Leben selbst und ich hoffe, dass wir bis weit in unsere Neunziger hinein zusammenarbeiten und immer wieder neue Dinge machen werden.“

Reese gab erst kürzlich zu, dass sie während ihrer ersten beiden Jahrzehnte in Hollywood Schwierigkeiten hatte, Arbeit zu finden. Mit 34 Jahren gründete sie schließlich ihre Produktionsfirma Hello Sunshine, obwohl sie damals noch nicht vollkommen von sich überzeugt war – eine Entscheidung, die ihre Karriere grundlegend veränderte. Die Oscar-Preisträgerin sagte dem ‚Hollywood Reporter‘: „Ich hatte keine Zeit, das große Ganze zu betrachten, also zu fragen: Wie funktioniert unser Geschäft eigentlich? Wie verdienen sie Geld? Warum gibt es so wenige Rollen für Frauen? Warum sehe ich hinter den Kulissen so wenige People of Color? Warum sehe ich keine Autoren, die eine andere Perspektive einbringen? Das brachte mich zum Nachdenken.“

Sie sei damals erst 34 Jahre alt gewesen, hatte aber das Gefühl, genug Erfahrung in der Branche gesammelt zu haben. Sie fügte hinzu: „Ich hatte auch genug Geld, um mit der Finanzierung zu beginnen, und ich dachte mir: Ich werde kein Geld von Menschen annehmen, die die Veränderungen nicht wollen, die ich sehen möchte.“ Trotz der Risiken bereute Reese ihre Entscheidung nie.

Sie sagte: „Es war beängstigend, weil ich nicht wusste, ob ich mein Geld jemals zurückbekommen würde. Jeden Tag wachte ich auf und dachte: ‚Oh mein Gott, ich werde mein Geld nie zurückbekommen.‘ Aber ich würde lieber auf mich selbst setzen und dabei Geld verlieren, als es nicht zu versuchen. Ich stand jeden einzelnen Tag auf und sagte mir: ‚Ich selbst bin mein eigenes Lotterielos.'“