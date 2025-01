Film Cameron Diaz: „Großartige Chemie“ mit Jamie Foxx

Cameron Diaz - Famous - New York - December 2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2025, 09:00 Uhr

Cameron Diaz und Jamie Foxx inspirierten den Regisseur ihres neuen Films ‚Back in Action‘.

Cameron Diaz und Jamie Foxx haben am Set von ‚Back in Action‘ „die Sätze des anderen beendet“.

Die 52-jährige Schauspielerin beendete ihre Hollywood-Pause, um an der Seite ihres Kollegen in der neuen Action-Komödie zu spielen. Nun verrät Regisseur Seth Gordon, dass die beiden Stars während der Dreharbeiten eine echte „Chemie“ hatten. „[Sie] haben die Sätze des anderen beendet… und ihre Chemie und Energie zusammen zu sehen, war wirklich inspirierend“, schwärmt der 48-Jährige im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin.

Die authentische Freundschaft der zwei Schauspieler habe sogar den Ton des neuen Netflix-Films verändert. „Es hat dazu geführt, dass ich mir etwas weniger Action und etwas mehr Abhängen wünschte, damit sie spielen konnten. Denn jedes Mal, wenn wir diese Szenen drehten, hauchten sie mir und der Crew Leben ein“, schildert der Filmemacher. „Wenn man sieht, wie die Leute es einfach schaffen, ist das für jeden inspirierend.“

Seth ergänzt: „Also habe ich versucht, so viel wie möglich davon zu zeigen, wobei ich bedacht habe, dass das Wort ‚Action‘ im verdammten Titel vorkommt, also können wir nicht zu viel weglassen. Aber zusammen sind sie fantastisch.“