"Back in Action" auf Netflix Cameron Diaz: Hat sie für ihr Comeback eine Mega-Gage erhalten?

Cameron Diaz bei einem Auftritt in Berlin. (hub/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 12:23 Uhr

"Back in Action" stellt das Comeback für Cameron Diaz dar. Hat sich die Schauspielerin dafür eine große Gage gesichert?

Hat sich Hollywoodstar Cameron Diaz (52) für ihr Schauspiel-Comeback fürstlich entlohnen lassen? Die 52-Jährige ist für den neuen Netflix-Film "Back in Action" vor die Kamera zurückgekehrt. Sie spielt neben Jamie Foxx (57) die Hauptrolle. Der Film, der seit 17. Januar auf dem Streaminganbieter zu sehen ist, scheint gut anzukommen bei den Zuschauern. Ist die offenbar teure Strategie aufgegangen, mit der Diaz überzeugt worden sein soll?

Video News

"Bloomberg" berichtete, dass Dan Lin (51), der der Filmsparte von Netflix vorsteht, eine besondere Strategie verfolge. In dem Artikel heißt es dazu: Ob Lin die Kosten unter Kontrolle bringen und gleichzeitig die Qualität verbessern könne, bleibe abzuwarten: "Es ist eine Sache, zu sagen, dass man für ein Paket oder einen Star nicht zu viel bezahlen wird, aber eine andere, es auch tatsächlich zu tun." Lins Vorgänger "wollte Cameron Diaz nicht 45 Millionen Dollar für zwei Filme zahlen. Aber das war es, was nötig war, um sie aus dem 'Ruhestand' zu locken, wie drei mit den Bedingungen vertraute Personen berichten", so "Bloomberg".

"Das fühlte sich wie das Richtige an"

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärte Diaz zum Zustandekommen ihres Comebacks: "Dieser Film war zuerst Jamies. Er ist ausführender Produzent. Regisseur Seth Gordon und er kamen damit zu mir. Da wusste ich, dass ich einen großartigen Partner bekommen würde, auf höchstem Niveau. Schon bevor ich diese Pause gemacht habe, habe ich es als ein solches Privileg empfunden, Filme machen zu dürfen." Sie fügte hinzu: "Jetzt bot sich mir die Möglichkeit, zurückzukommen, einen Film mit solch großen Talenten zu drehen und ihn in die Welt zu bringen, damit die Leute eine tolle Zeit haben. Ich dachte nur, warum nicht? Das fühlte sich wie das Richtige an."

"Back in Action" markiert Diaz' erstes Schauspiel-Engagement seit "Annie" aus dem Jahr 2014, in dem sie ebenfalls an der Seite von Foxx zu sehen war. In dem neuen Film schlagen sich die beiden als ehemalige CIA-Agenten, die aus dem Ruhestand zurückkehren, nicht nur mit gefährlichen Widersachern herum, sondern auch mit ihrer pubertierenden Teenager-Tochter Alice (McKenna Roberts, 17).