Stars Cameron Diaz schwebt im Mutterglück

Cameron Diaz - What To Expect When Your Expecting premiere - NYC - MAY 2012 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2024, 10:07 Uhr

Die US-Schauspielerin durfte gerade ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen.

Cameron Diaz fühlt sich Berichten zufolge „überglücklich“, wieder Mutter geworden zu sein.

Die Schauspielerin und ihr Mann Benji Madden verkündeten vor wenigen Tagen ein süßes Geheimnis: Ihre Familie ist um ein weiteres Mitglied gewachsen. Zusammen haben sie bereits Tochter Raddix, die 2019 geboren wurde. Nun darf sich die Fünfjährige über einen kleinen Bruder freuen. „Wir sind gesegnet und freuen uns, die Geburt unseres Sohnes Cardinal Madden bekannt zu geben“, schrieben die frisch gebackenen Zweifach-Eltern in einem Instagram-Post.

Nun verrät ein Insider gegenüber ‚People‘, wie begeistert die 51-Jährige ist, ihre Familie erweitert zu haben. „Sie haben immer auf ein zweites Baby gehofft, weil sie es lieben, Eltern zu sein. Jahrelang wollte Cameron eine Mutter sein“, offenbart der Vertraute. Bis es endlich klappte, verging allerdings eine lange Zeit. „Sie wird sehr emotional, wenn sie über den langen Weg zur Mutterschaft spricht. Sie ist überglücklich, jetzt zwei Kinder zu haben“, fügt der Insider hinzu.

In ihrem Instagram-Post schwärmten Cameron und Benji über ihren süßen Neuzugang. „Er ist großartig und wir sind alle so glücklich, dass er da ist! Um die Sicherheit und Privatsphäre der Kinder zu schützen, werden wir keine Bilder posten – aber er ist wirklich süß. Wir sind so gesegnet und dankbar. Wir senden viel Liebe von unserer Familie an eure“, schrieb das Hollywood-Paar.