Musik Camila Cabello: Sie polarisiert gerne

Camila Cabello - 2022 Power of Women Event - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2024, 11:00 Uhr

Die Lieblingsalben der Sängerin sind „irgendwie polarisierend“.

Die Lieblingsalben von Camila Cabello sind „irgendwie polarisierend“.

Die 27-jährige Musikerin veröffentlichte im Juni ihr neuestes Album ,C,XOXO‘ und Camila besteht darauf, dass sie es nicht bereut, mit dem Album einige Risiken eingegangen zu sein, auch wenn es von den Kritikern gemischte Kritiken erhielt.

Camila, die als Mitglied von Fifth Harmony berühmt wurde, bevor sie eine Solokarriere startete, sagte dem Magazin ,Nylon‘: „Meine Lieblingsalben sind irgendwie polarisierend. Nicht alle Leute verstehen es, aber die Leute, die es lieben? Lieben es wirklich. Selbst als ich mich unverstanden fühlte, hatte ich das Gefühl, dass die Leute so leidenschaftlich an meiner Musik interessiert waren wie schon lange nicht mehr. Und das ist cool. Ich glaube, das ist es, was meine Lieblingskünstlerin ausmacht.“ Camila erinnerte sich daran, dass die Leute ihre „Authentizität“ in Frage stellten, als sie das Album veröffentlichte, das sich deutlich von ihren früheren Platten unterschied. „Das war ein schwieriger Albumzyklus für mich. Aus der Sicht des Publikums war es eine echte Herausforderung. Ich habe dieses ganze Album geschrieben, und die Leute stellen meine Authentizität in Frage“, so die Sängerin.

,C,XOXO‘ erzielte einen relativ bescheidenen Erfolg in den Charts, aber Camila wurde von Beyonce – einer ihrer Kindheitsheldinnen – gesagt, dass sie das Album „liebte“. Camila erzählte: „Beyonce hat mir gesagt, dass sie mein Album liebt, okay? Das ist der goldene Stern. Das hat mich mit Tränen in den Augen zurückgelassen. Sie ist jemand, den ich schon seit meiner Kindheit verfolge. Dass sie und Taylor [Swift] nette Dinge über das Album gesagt haben, hat mir wirklich viel bedeutet.“