Stars Camila Cabello: Veränderung vertreibt Sorgen

Camila Cabello - Celebrity Sightings In Los Angeles - March 8, 2024 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2024, 08:00 Uhr

Camila Cabello ist der Meinung, dass Veränderung die „Medizin gegen Angst“ ist.

Die 27-jährige Popsängerin hat sich vor der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums die Haare blond gefärbt und Camila hat jetzt ihren Denkprozess hinter ihrem jüngsten Makeover enthüllt.

Die Sängerin, die als Teil von Fifth Harmony zum Star wurde, sagte dem ‚NYLON‘-Magazin: „Wenn musikalisch etwas anderes passiert, hilft es, wie eine andere Person auszusehen. Du willst dich jedes Mal, wenn du ein Album herausbringst, wie ein neuer Künstler fühlen, auch wenn du schon lange dabei bist.“ Camila wird noch in diesem Jahr ihr viertes Album veröffentlichen und hat Details darüber verraten, was die Fans von dem Album erwarten können. Die ‚I LUV IT‘-Hitmacherin sagte: „Diese Musik fühlt sich an wie eine ungefilterte Version von mir.“ Camila ist auch entschlossen, sich in den kommenden Monaten und Jahren weiterzuentwickeln. Der Popstar teilte mit: „Ständiger Wandel ist die Lösung. Es ist der Schlüssel zum Frieden und die Medizin gegen Angst.“

Im März behauptete Camila, dass sie vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums eine „körperliche Veränderung“ vornehmen müsse. Die Chartstürmerin erzählte dem ‚Call Her Daddy‘-Podcast: „Weißt du, ich hatte das Gefühl, dass ich eine große, körperliche Veränderung brauche. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, dass meine dunklen Haare mich mein ganzes Leben lang begleitet haben, als wären sie ein wichtiger Teil davon gewesen, wie die Öffentlichkeit mich sah, wie die Welt mich sah und wie ich mich selbst sah.“ Camila deutete an, dass ihr neuer Stil eine neue Ära in ihrem Leben und ihrer Musikkarriere verkörpere. „Ich habe das Gefühl, dass es gerade ein Jahr war, in dem das Thema ‚Spiel‘ und ‚Transformation‘ und Veränderung und Mut war. Aber ich habe das Gefühl, dass auch die Musik so anders ist, die Welt ist so anders, dass ich aus so vielen Gründen dachte: ‚Ich habe das Gefühl, dass körperliche Veränderungen damit einhergehen muss.‘“