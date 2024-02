Stars Camila Mendes: So hart war der Dreh mit ihrem Ex-Freund

Camila Mendes and Charles Melton - GQ Men of the Year Party - Beverly Hills 2018 - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2024, 08:00 Uhr

Laut der 'Riverdale'-Darstellerin war es "das Schlimmste", kurz nach der Trennung mit ihrem Ex Charles Melton zu drehen.

Camila Mendes fand es herausfordernd, mit ihrem Ex-Freund Charles Melton zu drehen.

Die Schauspielerin stand für die Serie ‚Riverdale‘ jahrelang an der Seite ihres Ex vor der Kamera. Die Zeit nach der Trennung sei eine sehr unangenehme Erfahrung gewesen, verrät sie im ‚Armchair Expert‘-Podcast. „Wenn [eine Trennung] passiert, ist es natürlich hart und emotional. Es ist das Schlimmste. Aber es ist schwer, weil das Timing der Show so ist“, enthüllt die 29-Jährige.

Ihre Romanze hätten Camila und Charles zunächst geheim gehalten. „Jedes Mal, wenn wir außerhalb des Sets zusammenkamen und wussten, dass sich etwas anbahnte, fingen unsere Figuren an, sich zu verabreden. Aber sie wussten es nicht. Keiner wusste es“, offenbart die Darstellerin. „Die Drehbuchautoren haben es einfach so passieren lassen.“

Das Promi-Duo hatte jahrelang eine On-Off-Beziehung. Vor der letzten ‚Riverdale‘-Staffel trennten sie sich jedoch endgültig. „Als wir für die letzte Staffel zurückkamen, herrschte definitiv ein Gefühl von ‚Wir haben es hinter uns‘, und wir haben auch viel zusammen gearbeitet, aber nicht in einer romantischen Funktion“, berichtet die brünette Schönheit. „In der letzten Staffel lief es super glatt. Ich glaube, die ganze letzte Staffel fühlte sich anders an.“ Mittlerweile ist Camila mit Rudy Mancuso zusammen, ihrem Co-Star in der neuen Liebeskomödie ‚Musica‘.