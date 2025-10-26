Stars Camila Mendes und Rudy Mancuso sind verlobt

Camila Mendes and Rudy Mancuso October 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2025, 13:00 Uhr

Nach drei Jahren Beziehung haben die beiden Schauspieler den nächsten Schritt gewagt und sich verlobt.

Camila Mendes hat sich mit Rudy Mancuso verlobt.

Die ‚Riverdale‘-Schauspielerin war völlig überwältigt, als sie am Freitag (24. Oktober) dachte, sie würde zu einer Geburtstagsparty einer Freundin gehen – nur um dann festzustellen, dass ihr 33-jähriger Partner in Wahrheit eine Verlobungsfeier geplant hatte und ihr vor Familie und Freunden einen Heiratsantrag machte.

Ein Insider verriet dem ‚People‘-Magazin: „Sie dachte, sie gehe zu einer Geburtstagsparty für ihre Produktionspartnerin Rachel Matthews, aber in Wirklichkeit war es eine Überraschungs-Verlobungsparty. Rudy hat ihr vor all ihren Freunden und Familienangehörigen den Antrag gemacht. Gegen 23 Uhr feierten sie immer noch – also gingen sie weiter zu Glen Powells Tracksuit-und-Tequila-Geburtstagsparty.“

Camila präsentierte bei Glens Party im Chateau Marmont in Los Angeles ihren neuen Verlobungsring – einen prunkvollen Diamanten –, während sie gemeinsam mit Rudy für Fotos posierte. Ein Sprecher der ‚Do Revenge‘-Darstellerin bestätigte, dass sich das Paar nach drei Jahren Beziehung verlobt hat.

Die Turteltauben verliebten sich 2022 während der Dreharbeiten zur Komödie ‚Música‘, bei der Rudy auch Regie führte, und sprachen später über ihre „intensive“ Verbindung. Rudy erzählte dem ‚People‘-Magazin: „Die Grenzen zwischen Rudy und Isabella und zwischen Rudy und Cami begannen zu verschwimmen. Ich glaube, keiner von uns hatte erwartet, dass es so intensiv werden und sich so schnell entwickeln würde.“ Die 31-Jährige wiederum gestand: „Es fühlte sich an, als würde ich ihn schon viel länger kennen, weil wir Dinge aneinander verstanden haben, die, glaube ich, andere Menschen schwer nachvollziehen können.“