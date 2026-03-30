Film Alison Brie genoss es, Evil-Lyn in Masters of the Universe zu spielen

Alison Brie - April 2024 - Avalon - Fashion Trust US Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 14:00 Uhr

Alison Brie genoss es, die 'überlebensgroße' Bösewichtin Evil-Lyn in Masters of the Universe zu spielen.

Alison Brie hatte große Freude daran, die „überlebensgroße“ Evil-Lyn in Masters of the Universe zu verkörpern.

Die 43-jährige Schauspielerin spielt die Antagonistin im neuen Film, der auf der Medienreihe von Mattel basiert, und genoss es, in dem Schwert-und-Magie-Abenteuer eine für sie eher ungewöhnliche Rolle darzustellen. Alison sagte gegenüber ‚USA Today‘: „Ich war total begeistert, eine Superschurkin spielen zu dürfen.“ Sie habe sich viele der alten Zeichentrickfolgen angesehen und bezeichnete die Rolle als eine klassische Femme-fatale-Figur mit Sinn für Humor. „Also ganz anders als alles, was ich bisher gemacht habe“, so Brie weiter. „Viel von meiner bisherigen Arbeit dreht sich um Realität. Bei ‚Masters‘ geht es darum, dass alle Figuren überlebensgroß sind – manche körperlich, diese Figur eher in ihrer Boshaftigkeit. Es hat riesigen Spaß gemacht, daran zu arbeiten, und die Besetzung ist großartig.“

Brie erklärte, dass sich ‚Masters of the Universe‘, der im Juni erscheint und in dem auch Nicholas Galitzine, Camila Mendes und Idris Elba mitspielen, stark von ihrer letzten Filmrolle unterscheidet, in der sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Dave Franco im übernatürlichen Horrorfilm ‚Together‘ zu sehen war. Sie erinnerte sich: „Als Dave und ich ‚Together‘ gedreht haben, waren wir wirklich nur zu zweit. Etwa 90 Prozent der Dreharbeiten bestanden aus Dave und mir – den ganzen Tag, jeden Tag. ‚Universe‘ war genau das Gegenteil.“

Unterdessen erklärte Idris Elba kürzlich, dass er „sofort dabei war“, bei dem Film mitzuwirken, weil die Figur He-Man (im neuen Film gespielt von Nicholas Galitzine) ein „sehr großer Teil“ seiner Kindheit gewesen sei. Der 53-jährige Star sagte dem ‚Empire‘-Magazin: „Das ist ein riesiger Teil meiner Kindheit. Meine Eltern konnten sich die ‚Star Wars‘-Spielzeuge nicht leisten, und die He-Man-Figuren waren günstiger, weil sie nicht so groß waren. Also hatte ich He-Man, She-Ra, Battle Cat … Die Cartoons waren immer ein bisschen lustiger, etwas campy, etwas verrückter.“

Der ursprüngliche ‚Masters of the Universe‘-Film erschien 1987 und zeigte Dolph Lundgren als He-Man sowie Frank Langella als Skeletor. Der Film basierte auf Mattels Spielzeugreihe, aus der zuvor bereits die beliebte Zeichentrickserie der 1980er Jahre ‚He-Man and the Masters of the Universe‘ hervorgegangen war, bevor die Figuren ihren Weg auf die große Leinwand fanden.