Stars Cara Delevingne: Ihr Debütalbum half ihr, ‚vernünftig und nüchtern‘ zu bleiben

Cara Delevingne arrives at the Met Gala in New York - Avalon - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2026, 10:00 Uhr

Cara Delevingne sagt, ihr Debütalbum half ihr, 'vernünftig und nüchtern' zu bleiben.

Cara Delevingne hat nach eigener Aussage jahrelang auf die Veröffentlichung ihres ersten Albums hingearbeitet.

Die 34-Jährige, die zunächst als Model und später auch als Schauspielerin bekannt wurde, richtet ihren Fokus inzwischen verstärkt auf die Musik. Für Delevingne ist ‚Not Normal‘ dabei weit mehr als nur ein neues Projekt. Im Gespräch mit ‚ELLE‘ erklärte sie, die Arbeit an dem Album habe rund drei Jahre gedauert. Gleichzeitig habe sich die gesamte bisherige Entwicklung ihres Lebens wie eine Vorbereitung auf diesen Moment angefühlt. „Ich habe so viel Zeit hineingesteckt und habe tatsächlich das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben daran gearbeitet habe, weil alles darauf hinausgelaufen ist“, sagte sie. Ein wichtiger Teil dieses Prozesses sei gewesen, einen besseren Umgang mit sich selbst zu entwickeln. „Ich habe an mich geglaubt und versucht, mit mir selbst Freundschaft zu schließen“, berichtete Delevingne. Lange Zeit sei sie äußerst hart mit sich selbst gewesen. Erst als sie aufgehört habe, sich selbst im Weg zu stehen, habe sie erkannt, was möglich sei.

Auch bei der Produktion des Albums übernahm Delevingne Verantwortung. Sie arbeitete als Co-Produzentin mit anderen Musikern zusammen und bezeichnete den Entstehungsprozess als besonders bereichernd. Die Sängerin, die in der Vergangenheit mit Problemen im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch zu kämpfen hatte, sieht in der Musik zudem eine wichtige Stütze. „Ich habe während dieses Prozesses viel über mich selbst gelernt, und es war auch etwas, das mir geholfen hat, vernünftig und nüchtern zu bleiben“, sagte sie gegenüber ‚ELLE‘. Ein Großteil der Songs entstand ungewöhnlicherweise über den Wolken. Delevingne schreibt nach eigenen Angaben besonders häufig im Flugzeug. Die beiden Stücke am Anfang und Ende des Albums bilden für sie eine Art Rahmen. Beide seien ursprünglich als Gedichte beziehungsweise spontane Gedanken entstanden. Den ersten Text habe sie vermutlich mit etwa 18 Jahren verfasst, den zweiten im Alter von 25. „Beide wurden in Flugzeugen geschrieben, weil ich dort den größten Teil meiner Texte verfasse“, erzählte sie.

Für einen weiteren Song holte sich Delevingne prominente Unterstützung. ‚Need It‘ entstand gemeinsam mit der Singer-Songwriterin Fiona Apple, zu der sie schon seit vielen Jahren Kontakt hat. Delevingne beschrieb Apple sogar als eine Art „gute Fee“. Die beiden seien über lange Zeit hinweg per SMS in Kontakt geblieben. Obwohl sie sich persönlich getroffen und bereits zusammengearbeitet hätten, sei Apple für sie zu einer wichtigen Vertrauensperson geworden. „Ich schicke ihr einfach die unvorteilhaftesten Videos von mir, in denen ich nur schluchze – sie ist einfach ein Engel“, sagte Delevingne über ihre besondere Verbindung zu der Musikerin. Mit ‚Not Normal‘ schlägt Delevingne damit ein neues Kapitel ihrer Karriere auf. Nach Jahren im Modelgeschäft und zahlreichen Filmrollen möchte sie nun vor allem als Musikerin wahrgenommen werden. Ihr Album verbindet dabei persönliche Erfahrungen mit einem kreativen Prozess, der für sie offenbar auch eine wichtige Form der Selbstfindung war.