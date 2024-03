Musik Rihanna: Neues Album in Arbeit Rihanna arbeitet an ihrem lang erwarteten neunten Studioalbum. Der Partner der ‚Diamonds‘-Hitmacherin, A$AP Rocky, mit dem sie die Söhne RZA und Riot hat, hat bestätigt, dass die 35-jährige Fenty Beauty-Gründerin aktiv an ihrem Nachfolger zu ‚Anti‘ aus dem Jahr 2016 arbeitet. In einem viralen Clip fragten Fans nach dem Album und der 35-jährige Rapper antwortete […]