Wegen viralem KI-Sexvideo? Nach KI-Sextape: Megan Thee Stallion bricht live in Tränen aus Megan Thee Stallion brach vor ihrem Song „Cobra“ mitten auf der Bühne in Tränen aus. Lag es an dem emotionalen Lied? Oder an einem gefälschten Sextape? Oder einem fragwürdigen Text von Eminem, der ein Trauma der Rapperin erwähnte?