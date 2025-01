Im Urlaub in Hawaii Carlos Santana bricht sich Finger: Konzerte in Las Vegas verschoben

Carlos Santana bei einem Auftritt in Florida im Jahr 2024. (lau/spot)

SpotOn News | 03.01.2025, 21:03 Uhr

Woodstock-Legende Carlos Santana hat sich bei einem Sturz den Finger gebrochen. Eine für Ende Januar geplante Konzertreihe in Las Vegas ist in der Folge verschoben worden.

Der legendäre Gitarrist Carlos Santana (77) hat sich in Folge eines Sturzes einen Finger gebrochen. Der 77-Jährige sei in seinem Ferienhaus auf der Insel Kauai in Hawaii gestürzt, erklärte Michael Vrionis, Präsident von Universal Tone Management, am 3. Januar unter anderem auf der persönlichen Webseite des Musikers. Die ab dem 22. Januar in Las Vegas geplanten Konzerte Santanas sind daher auf ein späteres Datum verschoben worden.

Carlos Santana bricht sich kleinen Finger

Santana, der einst auch beim legendären Woodstock-Festival aufgetreten war, sei "versehentlich" gestürzt, heißt es weiter in der Bekanntgabe. Dabei habe er sich "den kleinen Finger seiner linken Hand gebrochen", so Vrionis. Und weiter: "Er musste sich Stifte in den Finger einsetzen lassen. Leider wird er etwa sechs Wochen lang nicht Gitarre spielen können. Die Ärzte sagen aber, dass er sich vollständig erholen wird."

Ab Ende Januar sollte Santana im House of Blues des Mandalay Bay Resort and Casino in der Glücksspielmetropole Las Vegas auf der Bühne stehen. Acht Shows waren bis zum 2. Februar geplant.

Comeback mit "Smooth"

"Carlos geht es gut und er ist bestrebt, bald wieder auf der Bühne zu stehen. Er muss sich nur erholen", heißt es weiter im heute veröffentlichten Statement. Der Musiker freue sich darauf, "alle seine Fans sehr bald wiederzusehen".

Bereits vor einigen Jahren hatte der legendäre Musiker, der vom "Rolling Stone" 2023 zum elftbesten Gitarristen aller Zeiten gewählt worden war, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2021 musste sich Santana einer ungeplanten Herzoperation unterziehen. Im Jahr 2022 erlitt er dann auf der Bühne einen Ohnmachtsanfall. Als Grund wurden später "Überhitzung und Dehydrierung" angegeben. In beiden Fällen fielen auch damals schon eine Reihe von Konzerten aus.

Carlos Santana hatte seit Ende der 1960er Jahre große Erfolge als Musiker gefeiert und wurde im Lauf seiner Karriere mit bislang zehn Grammy Awards ausgezeichnet. Im Jahr 1999 erlebte er mit dem Album "Supernatural" und der Single "Smooth", gesungen von Matchbox-Twenty-Frontmann Rob Thomas (52), ein kommerzielles Comeback.