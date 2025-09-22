Stars Carmen Geiss muss sich nach schlimmem Sturz einer Gehirn-Operation unterziehen

Carmen und Robert Geiss / Sonnenklar MÃ¼nchen / BREUEL-BILD/ABB / 10/2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2025, 18:00 Uhr

Die Reality-Ikone ist gestürzt und hat seitdem ein Hämatom am Gehirn. Eine kommende OP soll das Problem richten.

Carmen Geiss hat nach einem Sturz ein Hämatom am Gehirn, das operiert werden muss.

Für die 60-jährige Reality-Ikone haben die letzten Tage eine dramatische Wendung genommen. Wie die TV-Persönlichkeit in einem bewegenden Instagram-Statement bekannt gab, erlitt sie vor kurzem einen heftigen Treppensturz, bei dem sie sich ein großes Hämatom am Gehirn zuzog. Dieses muss nun operativ behandelt werden. Geiss schildert, dass sie beim Sturz voll beladen war: „Da ich beide Hände voll bepackt hatte, bin ich ungebremst auf meine rechte Seite geknallt. Dabei habe ich mir das Hämatom zugezogen, welches jetzt operativ behandelt werden muss“, berichtet sie in ihrem Post. Das Hämatom sei insgesamt etwa 10 Zentimeter lang und 11 Millimeter breit und damit alles andere als ungefährlich.

Trotz der Schwere der Lage wirkt Geiss kämpferisch: Sie betont, sie gehe mit „viel Vertrauen in die Ärzte und mit der Unterstützung meiner Familie in diese Zeit.“ Und auf ihre typisch humorvolle Art reagiert Carmen außerdem auf die hämischen Kommentare der letzten Zeit: „Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen. Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an…“

An ihre Fans richtet sie sich mit großer Dankbarkeit: „Aber im Ernst: Ich bin eine Kämpferin und mit der Liebe meiner Familie, meiner Freunde und meiner wahren Fans stehe ich das durch. Danke, dass ihr an meiner Seite seid.“ Zahlreiche Genesungswünsche begleiteten in der Folge ihren Post.