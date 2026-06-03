Stars Carmen Geiss reagiert mit Humor auf TV-Total-Beitrag

Carmen und Robert Geiss / Sonnenklar MÃ¼nchen / BREUEL-BILD/ABB / 10/2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2026, 14:00 Uhr

Carmen Geiss hat auf einen Beitrag der Sendung ‚TV Total‘ mit deutlichen, aber zugleich humorvoll gemeinten Worten reagiert.

In der aktuellen Ausgabe der Show von Sebastian Pufpaff wurde erneut eine Szene aus der Reality-Serie der Geiss-Familie aufgegriffen und satirisch neu vertont. Dabei kommentierte der Moderator die Familie augenzwinkernd als „Lieblings-Nerv-Familie“, was im Studio für Lacher sorgte.

Ausgelöst durch diesen Beitrag meldete sich Carmen Geiss noch am selben Abend auf Instagram zu Wort. Sie griff die Darstellung in typischer Social-Media-Manier direkt auf und reagierte mit ironischen Spitzen. Dabei betonte sie zunächst, dass die Familie inzwischen fast schon zur ‚TV Total‘-Dauererscheinung geworden sei, obwohl ihre Sendung eigentlich bei RTLZWEI läuft.

Im weiteren Verlauf ihres Posts rückte sie den Namen des Moderators in den Mittelpunkt und scherzte über dessen Klang. Dabei fragte sie ihre Community: „Heißt Sebastian Pufpaff wirklich Sebastian Pufpaff? Oder hat sich da irgendwann jemand einen Scherz erlaubt und der Künstlername ist einfach geblieben?“Anschließend machte sich Carmen Geiss über den Nachnamen des Moderators lustig und erklärte, dass dieser bei ihr bestimmte Assoziationen wecke. Dabei zerlegte sie den Namen „Pufpaff“ gedanklich in die beiden Wortbestandteile „Puff“ und „paff“. „Puff“ ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für ein Bordell, während „paff“ als lautmalerischer Ausdruck für ein plötzliches oder schnelles Verschwinden verwendet werden kann. Daraus formte sie scherzhaft die Vorstellung, Sebastian gehe in einen „Puff“ und sei „paff“ gleich wieder verschwunden.

Zugleich stellte sie klar, dass der Kommentar nicht beleidigend gemeint sei, sondern lediglich ein augenzwinkernder Konter auf die Sticheleien bei ‚TV Total‘ sein sollte.