Stars Carmen Geiss: Update nach Gehirn-OP

Carmen und Robert Geiss / Sonnenklar MÃ¼nchen / BREUEL-BILD/ABB / 10/2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2025, 14:00 Uhr

Nach einem Eingriff am Kopf hat sich Carmen Geiss erstmals wieder persönlich zu Wort gemeldet.

Die 60-jährige Reality-TV-Persönlichkeit musste operiert werden, weil sich bei ihr ein rund zehn Zentimeter langes und elf Millimeter breites Blutgerinnsel gebildet hatte.

Mittlerweile liegt die Operation hinter ihr. Über Instagram wandte sich Geiss nun an ihre Follower und veröffentlichte ein Bild aus dem Krankenhaus. Darauf ist sie im Bett zu sehen, die Haare nach hinten gebunden, an ihrer rechten Schläfe ein Pflaster, das auf die Stelle des Eingriffs hinweist.

In ihrer Botschaft zeigt sich die Unternehmerin erleichtert: „Alles ist gut verlaufen! Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin.“ Sie nutzte die Gelegenheit, um sich nicht nur bei den behandelnden Ärzten, sondern auch bei ihrer Familie und den zahlreichen Unterstützern im Netz zu bedanken. Die vielen Nachrichten hätten ihr Mut und Kraft geschenkt, so Geiss. Besonders rührte sie die Anteilnahme ihrer Fans, die sie als „die besten der Welt“ bezeichnete.

Auslöser für die Operation war ein Unfall: Geiss war mit vollen Taschen eine Treppe hinuntergestürzt und ungebremst auf die rechte Seite gefallen. Schon im Vorfeld hatte sie betont, dass sie den behandelnden Medizinern voll vertraue und der Operation mit Optimismus entgegensehe.