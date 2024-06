"Der wundervollste Mensch" Carsten Maschmeyer: Liebevoller Geburtstagspost für Veronica Ferres

Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres sind seit 2014 verheiratet. (ili/spot)

SpotOn News | 10.06.2024, 14:25 Uhr

Carsten Maschmeyer gratuliert seiner Ehefrau Veronica Ferres, mit liebevollen Worten zum Geburtstag. Außerdem zeigt er süße Pärchenbilder aus der privaten Fotokiste.

Schauspielerin Veronica Ferres feiert am heutigen Montag (10. Juni) ihren 59. Geburtstag. Freuen darf sie sich unter anderem über einen öffentlichen Liebesbrief von ihrem Ehemann, "Höhle der Löwen"-Star Carsten Maschmeyer (65), auf Instagram.

"Liebe Veronica, heute hat der wundervollste Mensch, die großartigste Mutter und die beste Partnerin, die ich mir nur vorstellen kann, Geburtstag. Nämlich Du, meine Löwin", beginnt er seine sehr persönlichen Zeilen. Dann listet der gebürtige Bremer Eigenschaften auf, die er an seiner Frau liebt und bewundert.

"Ich liebe Deinen Humor, Deine Herzlichkeit und Deine Wärme. Du arbeitest so hart und fleißig wie kaum jemand und verlierst dabei nie an Durchhaltevermögen. Du setzt dich mit einem unermüdlichen Einsatz für unsere Familie ein und hast immer ein offenes Ohr für alle", so Maschmeyer.

Carsten Maschmeyer: "Ich liebe unsere Patchwork-Familie"

Seit 2009 sind der preisgekrönte Filmstar und der Unternehmer ein Paar, seit 2014 verheiratet. In all den Jahren sind sie und ihre drei Kinder aus vorangegangenen Beziehungen zu einer Art Vorzeige-Patchwork-Familie zusammengewachsen, in der die nicht-leiblichen Familienmitglieder als "Bonus" betrachtet und bezeichnet werden.

Auch darauf verweist Maschmeyer im Geburtstagspost für seine Liebste: "Gemeinsam haben wir schon so viel erreicht. Ich liebe unsere Patchwork-Familie und das Leben, das wir uns gemeinsam aufgebaut haben. Jeder Moment mit Dir ist ein Geschenk, und ich bin sehr dankbar, dass Du meine Ehefrau bist."

Seine Nachricht schließt er mit einem Versprechen: "Auf noch viele, viele weitere gemeinsame Jahre voller Glück, Liebe und Abenteuer. Für immer Dein Carsten."

Private Pärchenfotos im Post

Neben den lieben Worten hat Carsten Maschmeyer offenbar auch die Fotoalben durchforstet und einige Lieblingsbilder, darunter auch Hochzeits- oder Weihnachtsfotos, in einem Video zusammengefasst und veröffentlicht.

Auf diese Liebeserklärung antwortete Veronica Ferres umgehend mit "Danke!" und einem roten Herz. Sie teilten seinen Post auch in ihren Stories. Dort finden Followerinnen und Follower zudem den Geburtstagsgruß ihrer Tochter Lilly Krug (23) an ihre "liebste Mami". "Deine Liebe und dein gutes Herz inspirieren mich jeden Tag. Deine Kraft und deine wunderbare Art sollte man jeden Tag feiern", schrieb sie zu einem fröhlichen Mutter-Tochter-Foto.