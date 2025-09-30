Stars Cassie Ventura ’so verängstigt‘ wegen möglicher Vergeltung durch Diddy

Bang Showbiz | 30.09.2025, 14:00 Uhr

Die Ex-Frau des in Ungnade gefallenen Rappers hat Angst davor, wegen ihrer Aussagen vor Gericht Opfer eines Racheaktes zu werden.

Cassie Ventura hat große Angst vor Vergeltungsmaßnahmen, falls Sean „Diddy“ Combs freikommen sollte.

Die 38-jährige Sängerin, die zwischen 2007 und 2018 zeitweise mit dem in Ungnade gefallenen Rapper liiert war, hat ein dreiseitiges Opfer-Statement vor der Strafverhandlung ihres Ex-Freundes verfasst. Darin fordert sie Richter Arun Sibramanian auf, eine Strafe zu verhängen, die „der Realität der Beweise und meiner Erfahrungen als Opfer“ entspricht. Cassie hatte bereits im Mai während Diddys Prozess ausgesagt, dass sie gezwungen wurde, an sogenannten „Freak Offs“ teilzunehmen, und berichtete von sexuellem und körperlichem Missbrauch während ihrer Beziehung. In einem am Montag (29. September) beim Gericht eingereichten Brief, der ‚Rolling Stone‘ vorliegt, schrieb sie: „Ich wurde gezwungen, Dessous und High Heels zu tragen, genau gesagt, wie ich auszusehen hatte, und mit Drogen und Alkohol beeinflusst, damit er mich wie eine Marionette kontrollieren konnte. Diese Ereignisse waren erniedrigend und widerlich und führten zu Infektionen, Krankheiten und Tagen körperlicher und emotionaler Erschöpfung, bevor er alles erneut verlangte. Sexuelle Handlungen wurden zu meinem Vollzeitjob, das einzige Mittel, um in seinem Wohlwollen zu bleiben.“

Cassie, die erklärte, sie sei von Combs „kontrolliert“ worden, kritisierte die Darstellung ihrer Beziehung durch die Anwälte des ‚I’ll Be Missing You‘-Interpreten. Sie schrieb: „Während die Verteidiger im Prozess andeuteten, meine Zeit mit Combs sei wie eine ‚große moderne Liebesgeschichte‘ gewesen, könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Nichts an dieser Geschichte ist großartig, modern oder liebevoll – es war ein schreckliches Jahrzehnt meines Lebens, geprägt von Missbrauch, Gewalt, erzwungenem Sex und Erniedrigung.“ Cassie berichtete, dass sie psychologische Behandlung benötigt, da sie immer noch unter „Albträumen und Flashbacks“ aufgrund des angeblichen Missbrauchs leidet und so privat und ruhig wie möglich lebt. Sie fügte hinzu: „Ich habe solche Angst, dass, falls er frei kommt, seine ersten Handlungen schnelle Vergeltung gegen mich und andere, die im Prozess über seinen Missbrauch gesprochen haben, sein werden.“

Der Gründer von Bad Boy Records wurde wegen zweier Anklagen im Zusammenhang mit dem Transport zu Prostitutionszwecken schuldig gesprochen, aber von weiteren Vorwürfen wie Menschenhandel und Erpressung freigesprochen. Cassie wies darauf hin, dass die Jury „anscheinend nicht verstanden oder geglaubt hat, dass ich an Freak Offs teilgenommen habe, weil der Angeklagte Gewalt und Zwang gegen mich ausgeübt hat. Ich weiß, dass dies die Wahrheit ist.“ Sie hofft, dass der Richter „die Tatsachen berücksichtigt, die die Jury nicht gesehen hat.“ Die Anwälte von Combs haben einen Antrag gestellt, wonach der Richter eine 14-monatige Haftstrafe mit anschließender beaufsichtigter Freilassung und verpflichtender Drogen- und Psychotherapie für ihren Mandanten in Betracht ziehen soll – der seit seiner Festnahme im September letzten Jahres in Haft sitzt –, da die Richtlinien für seine „verurteilten Straftaten“ üblicherweise sechs bis zwölf Monate vorsehen.