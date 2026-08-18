Film Casting-Direktorin von ‚Scream 4‘ erklärt, warum Hayden Panettiere perfekt für Kirby Reed war

Scream 6 - Hayden Panettiere - Paramount BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2026, 14:00 Uhr

Casting-Direktorin von 'Scream 4' erklärt, warum Hayden Panettiere perfekt für Kirby Reed war.

Hayden Panettiere bekam ihre Rolle in ‚Scream 4‘ aufgrund ihrer „kämpferischen Natur“.

Die verstorbene Schauspielerin, die am Sonntag (16. August) im Alter von 36 Jahren tragischerweise tot aufgefunden wurde, verkörperte Kirby Reed in der Slasher-Fortsetzung aus dem Jahr 2011. Nach einer Kampagne von Fans kehrte sie 2023 in ‚Scream VI‘ in diese Rolle zurück. Nancy Nayor, die Casting-Direktorin von ‚Scream 4‘, erklärte nach Panettieres Tod gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Es war ihre kämpferische Natur, die sie für die Rolle auszeichnete. Die Figur hat diese unglaubliche Szene, in der sie mit Ghostface telefoniert. Sie muss ihre Freundin retten und in einer verzweifelten Situation eine riesige Liste von Genre-Filmen herunterrasseln. Ich wusste, dass sie die Leidenschaft und Energie mitbringen würde, um diese Szene glaubwürdig, herzzerreißend und intensiv wirken zu lassen – und genau diese Eigenschaften hat sie absolut geliefert.“

Nayor, die gemeinsam mit Avy Kaufman und Rick Rosenthal für die Besetzung von ‚Scream 4‘ verantwortlich war, blickte auf die damalige Entscheidung zurück, Panettiere für den Film zu verpflichten. Sie erklärte: „Hayden war durch ‚Heroes‘ bereits bekannt und hatte schon als Kind als Schauspielerin gearbeitet. Die Branche kannte sie. Als ihr Name ins Spiel kam, schien sie eine wirklich hervorragende Kandidatin für die Rolle der Kirby zu sein und zugleich einen starken Kontrast zu Emma Roberts darzustellen.“

Panettiere spielte Kirby, einen begeisterten Horrorfilm-Fan an der Woodsboro High School. Ihre beste Freundin Jill, gespielt von Roberts, ist die Cousine von Neve Campbells Figur Sidney Prescott. In ‚Scream 4‘ schien Kirby dem Tod überlassen worden zu sein. In ‚Scream VI‘ kehrte sie jedoch zurück – inzwischen als FBI-Spezialagentin.