Stars Cate Blanchett fragt sich, warum die MeToo-Bewegung ’so schnell abgewürgt wurde‘

Cate Blanchett attends “Black Bag”- UK Special Screening - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2026, 18:00 Uhr

Cate Blanchett ist enttäuscht darüber, dass die #MeToo-Bewegung in Hollywood 'so schnell abgewürgt wurde' und glaubt, dass es an Filmsets noch immer große Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern gibt.

Cate Blanchett ist enttäuscht darüber, dass die #MeToo-Bewegung in Hollywood ’so schnell abgewürgt wurde‘.

Die ‚Tar‘-Darstellerin stellte infrage, warum die Initiative – bei der zahlreiche Frauen des öffentlichen Lebens über ihre Erfahrungen mit sexuellem Fehlverhalten in ihrer Karriere gesprochen hatten – „zum Schweigen gebracht“ wurde, obwohl sie so viel Kraft hatte, Veränderungen zu bewirken.

„Sie wurde sehr schnell abgewürgt, was ich interessant finde“, sagte sie beim Film Festival in Cannes. „Es gibt viele Menschen mit Plattformen, die mit relativer Sicherheit offen darüber sprechen können und sagen: ‚Das ist mir passiert.‘ Und die sogenannte durchschnittliche Frau auf der Straße, die durchschnittliche Person auf der Straße, sagt: ‚Mir auch.‘ Warum wird das dann zum Schweigen gebracht?“ Was die Bewegung offengelegt habe, sei eine systemische Ebene des Missbrauchs, nicht nur in dieser Branche, sondern in allen Branchen. Blanchett fügte hinzu: „Wenn man ein Problem nicht erkennt, kann man es nicht lösen.“

Der 57-jährige Star hob außerdem hervor, dass es an Filmsets weiterhin ein Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen gebe und dass männlich dominierte Umgebungen „Auswirkungen auf die Arbeit“ hätten. „Ich bin immer noch an Filmsets und mache jeden Tag die Kopfzählung. Da sind jeden Morgen zehn Frauen und 75 Männer“, sagte die Schauspielerin. „Ich liebe Männer, aber irgendwann werden die Witze immer dieselben. Man muss sich dann ein wenig wappnen, und ich bin daran gewöhnt, aber es wird einfach für alle langweilig, wenn man einen homogenen Arbeitsplatz betritt. Ich glaube, das hat Auswirkungen auf die Arbeit.“

Im Gegensatz dazu sprach Julianne Moore am Wochenende ebenfalls beim Festival und äußerte die Ansicht, dass es in den vergangenen zehn Jahren mehr Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern an Sets gegeben habe. Die ‚Echo Valley‘-Darstellerin erinnerte sich daran, dass sie um das Jahr 2016 herum eine von nur zwei Frauen am Set gewesen sei. Sie sagte während des ‚Kering Women in Motion‘-Gesprächs: „Ich erinnere mich daran, vor nicht allzu langer Zeit an einem Set gewesen zu sein, an dem die einzigen Frauen ich und die dritte Kameraassistentin waren. Es war zu der Zeit, als Hillary Clinton die Wahl verlor, und wir waren beide am Boden zerstört. Und ich sagte: ‚Schau dich im Raum um. Wir sind die Einzigen hier.‘ Ich habe definitiv mehr weibliche Repräsentation in den Crews gesehen. Als ich anfing, war es ungewöhnlich, Frauen in einer Crew zu sehen.“