Film ‚Drachenzähmen leicht gemacht 2‘: Crewmitglied verliert Finger bei grausigem Unfall

Mason Thames - June 2025 - How To Train Your Dragon premiere - LA - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 18:00 Uhr

Ein Crewmitglied, das an ‚How To Train Your Dragon 2‘ arbeitet, hat bei einem grausigen Unfall mehrere Finger verloren.

Der namentlich nicht genannte Spezialeffekt-Techniker arbeitete laut einem Bericht von ‚Variety‘ mit einer Säge in einer Werkstatt der Sky Studios Elstree, wo die Live-Action-Fortsetzung derzeit gedreht wird. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, als mehrere Finger an einer Hand abgetrennt wurden.

Die Publikation berichtet, dass sich der Unfall Anfang dieses Monats ereignete und das Crewmitglied sich einer „umfangreichen Operation“ unterziehen musste, die „abgetrennten Finger jedoch nicht wieder angenäht werden konnten“.

Der Film unter der Regie von Dean DeBlois begann im Februar in den Sky Studios Elstree mit den Dreharbeiten. Mason Thames (18) nimmt erneut seine Hauptrolle als Hicks ein, zusammen mit den zurückkehrenden Stars Nick Frost und Gerard Butler. Außerdem ist Cate Blanchett für den zweiten Live-Action-Film zum Cast gestoßen, nachdem sie zuvor eine Figur in den animierten Filmen gesprochen hatte.

Mason verriet kürzlich, dass der Regisseur ihn für die Rolle auswählte, nachdem er seinen Film ‚The Black Phone‘ aus dem Jahr 2021 im Flugzeug gesehen hatte. Der Schauspieler sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Anscheinend hatten sie schon eine Reihe von Hicks-Darstellern ausprobiert. Also sagte Dean mir, er habe ‚The Black Phone‘ im Flugzeug gesehen und dachte dann: ‚Warum spricht dieser Junge nicht für Hicks vor? Lasst ihn ins Casting holen.‘ Es fühlt sich auf eine gewisse Weise wirklich wie Schicksal an, und es ist so verrückt, dass so ein kleiner Zufall mein Leben verändert hat.“

Mason erklärte außerdem, dass er schon immer die Hauptfigur im Film ‚Drachenzähmen leicht gemacht‘ spielen wollte, der ursprünglich 2010 als Animationsfilm veröffentlicht wurde. Er sagte: „Ich dachte: ‚Ich will dieser Typ sein.‘ Ich konnte mich so sehr mit Hicks identifizieren. Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich die Chance bekommen würde, in seine Fußstapfen zu treten und vielleicht Kinder so zu beeinflussen, wie Hicks mich beeinflusst hat, als ich ein Kind war. Es ist so eine Ehre.“