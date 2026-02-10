Stars Catherine O’Hara: Todesursache enthüllt

Catherine O’Hara - 1989 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2026, 09:00 Uhr

Catherine O’Hara starb nach einer Lungenembolie.

Die Schauspielerin verstarb am 30. Januar im Alter von 71 Jahren. Nun wurde die Todesursache bekannt gegeben: TMZ bestätigte, dass Darmkrebs als Grund für die Embolie angegeben wurde.

Ein Sprecher der Filmstarin hatte zuvor mitgeteilt, dass Catherine „nach kurzer Krankheit“ verstorben sei, weitere Details zu ihrem Gesundheitszustand wurden jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gegeben. TMZ hat nun jedoch eine Kopie ihrer Sterbeurkunde vom Los Angeles County Medical Examiner’s Office erhalten. Das Dokument bestätigt, dass die Schauspielerin, die in den Filmreihen ‚Kevin – Allein zu Haus‘ und ‚Beetlejuice‘ sowie in der Fernsehserie ‚Schitt’s Creek‘ mitwirkte, eingeäschert wurde.

O’Hara starb in ihrem Haus in Los Angeles. Die in Toronto geborene Schauspielerin wurde nach ihrem Tod auch vom kanadischen Premierminister Mark Carney gewürdigt, der in den sozialen Medien an sie erinnerte. Carney schrieb auf X: „Ich trauere gemeinsam mit den Kanadiern und Fans auf der ganzen Welt um Catherine O’Hara. In ihrer über 50-jährigen Karriere hat sich Catherine einen Platz in der Geschichte der kanadischen Comedy gesichert – von ‚SCTV’v bis ‚Schitt’s Creek‘. Kanada hat eine Legende verloren. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freunden und all denen, die ihre Arbeit auf der Leinwand geliebt haben. Sie wird schmerzlich vermisst werden.“

Zuvor hatte Macaulay Culkin, der neben O’Hara in der ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Reihe mitgespielt hatte, der Schauspielerin eine herzliche Würdigung gezollt.