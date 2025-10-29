Stars Catherine Zeta-Jones: Tochter Carys stiehlt ihre Kleider

Catherine Zeta Jones Avalon 01.08.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2025, 11:00 Uhr

Die Tochter des 'Wednesday'-Stars gesteht, dass sie sich gerne am Kleiderschrank ihrer Mutter bedient.

Carys Zeta Douglas stibitzt gern Kleidung aus dem Schrank ihrer Mutter Catherine Zeta-Jones.

Die 22-Jährige verrät, dass sie keine eigenen Klamotten kaufen muss – denn der „wundervolle“ Kleiderschrank ihrer Mutter bietet alles, was sie braucht. Im Interview mit dem ‚People‘-Magazin enthüllte die Tochter von Catherine und Michael Douglas: „Ich liebe Vintage-Kleidung. Ich kaufe eigentlich kaum etwas, Fast Fashion interessiert mich nicht – auch aus Gründen der Nachhaltigkeit.“

Carys ergänzte: „Deshalb habe ich großes Glück, dass ich einen so wundervollen Kleiderschrank habe, aus dem ich mir Sachen aussuchen kann.“ Allerdings gab die Promi-Tochter zu, dass sie es dabei manchmal „ein bisschen übertreibt“. Lachend erzählte Carys: „Mama fragt dann: ‚Ist das meine Tasche?‘ Und ich so: ‚Ich weiß nicht … glaube nicht.'“

Die angehende Schauspielerin hat einen Abschluss in Film und Internationalen Beziehungen und hofft, in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern zu treten. „Ich habe schon als Kind Theater gespielt. Ich habe Schauspiel zwar nie offiziell studiert, aber ich bin froh, mich jetzt in einem kreativen, künstlerischen Umfeld zu bewegen – hoffentlich ergibt sich daraus mehr“, verriet Carys.

In einem früheren Interview hatte Catherine Zeta-Jones erklärt, dass die Schauspielambitionen ihrer Kinder die „Macht der Gene“ zeigen. Die ‚Wednesday‘-Darstellerin und ihr Ehemann Michael Douglas haben ihre Kinder Dylan (25) und Carys zwar immer ermutigt, eigene Leidenschaften zu verfolgen – trotzdem wollen beide Schauspieler werden. „Wir haben sie nie mit an Drehorte genommen. Wenn ich gearbeitet habe, war Michael zu Hause – und umgekehrt. Aber sie sind sehr klug, sie haben großartige Schulen besucht und lieben es zu lernen“, berichtete Catherine im Januar gegenüber dem britischen Magazin ‚HELLO!‘. Carys und Dylan seien „von Natur aus leidenschaftlich, was die Schauspielerei betrifft“.