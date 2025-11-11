Stars Catherine Zeta-Jones wünscht sich Danny DeVito in Staffel 3 von ‚Wednesday‘

Bang Showbiz | 11.11.2025, 09:00 Uhr

Catherine Zeta-Jones wünscht sich, dass Danny DeVito in ‚Wednesday‘ als Cousin Itt mitspielt.

Die 56-jährige Schauspielerin, die in dem Netflix-Spin-off Morticia Addams verkörpert, freut sich darauf, in der kommenden dritten Staffel zurückzukehren. Catherine würde es außerdem lieben, wenn der langjährige Freund ihres Ehemanns Michael Douglas Teil des Casts würde. Sie sagte zu ‚Variety‘: „Ich verstehe nicht, weshalb Danny DeVito noch nicht gecastet wurde. Ich war im September an unserem Geburtstag mit ihm zusammen und meinte: ‚Warum ist Danny DeVito nicht in Wednesday?‘ Stell dir Danny DeVito als Cousin Itt vor – das wäre so cool.“

Allerdings scherzte Catherine, dass der ‚Matilda‘-Darsteller vielleicht nicht allzu begeistert von der Idee wäre, das stark behaarte Familienmitglied der Addams zu spielen. Sie witzelte: „Er wird mich dafür umbringen. Er sagt bestimmt: ‚Ja, sie werden mich casten und mir überall Haare ins Gesicht kleben. Danke für den Vorschlag, Catherine.'“

Wednesday hat sich inzwischen eine Tradition legendärer Gaststars aufgebaut – in der zweiten Staffel stieß etwa Lady Gaga zum Cast hinzu. Catherine gab zu, dass sie diesen Cameo „streng geheim“ halten musste und nicht einmal ihrer Familie davon erzählte. Sie sagte: „Es war streng geheim. Ich erzähle es Michael nicht. Ich erzähle es meinen Kindern nicht. Ich bin ein braves Mädchen, oder? Ich sage niemandem etwas. Als es dann bekannt wurde, schaute mich meine Familie nur an und meinte: ‚Wir können es nicht glauben, dass wir die Letzten sind, die von Gaga erfahren.'“

Die ‚Chicago‘-Darstellerin scherzte außerdem, dass sie sich am Set in der Nähe der ‚Bad Romance‘-Sängerin wie ein „17-jähriger Groupie“ gefühlt habe. Sie fügte hinzu: „Ich glaube wirklich, dass sie ein Talent ihrer Generation ist. Ich bin so glücklich, dass ich sie kennenlernen durfte – und ich würde sehr gern noch einmal mit ihr an etwas anderem arbeiten.“ Netflix kündigte die dritte Staffel von ‚Wednesday‘ bereits im September an, kurz vor dem Start der zweiten Staffel.