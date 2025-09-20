Stars Cathy Hummels: ‚Ich möchte erobert werden‘

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.09.2025, 11:00 Uhr

Die Influencerin plaudert im Liebestalk aus, wie Männer sie beeindrucken können.

Cathy Hummels verrät, wie Männer ihr Herz erobern können.

Die Influencerin ist seit Dezember 2022 offiziell von ihrem Ex-Mann Mats Hummels geschieden. Seitdem konzentriert sie sich auf ihren Sohn Ludwig (7) und ihre Karriere. Gleichzeitig träumt die Moderatorin von einer neuen Liebe – wie gut, dass ab Samstag (20. Oktober) wieder das Oktoberfest beginnt. Auf der Wiesn gehen Promis bekanntlich gerne mal auf Tuchfühlung.

Im Gespräch mit ‚Bunte‘ verriet Cathy allerdings, dass sie zurückhaltend ist, wenn es ums Flirten geht. „Ich spreche keine Männer an. Ich bin nicht der Typ, der proaktiv auf einen Mann zugeht“, räumte sie ein. „Ich möchte erobert werden. Ich brauche das Gefühl, der Mann will mich wirklich haben.“ Auf dumme Anmachsprüche hat die Münchnerin dagegen keine Lust.

Wie also kann man(n) ihre Zuneigung gewinnen? „Ich finde es toll, wenn man das Gefühl hat, dass sich der Mann schon ein bisschen Gedanken gemacht hat, bevor er mich anspricht“, erklärte sie. Auch optisch müsse es passen: Auf jeden Fall soll ihr Gegenüber auf der Wiesn in Tracht erscheinen. „Also wenn man auf dem Oktoberfest keine Tracht trägt und versucht, mich irgendwie anzusprechen – nein, funktioniert nicht“, offenbarte Cathy. Attraktiv finde sie vor allem „große Männer“ mit durchtrainierten Waden.

Und was hält die 37-Jährige von wilden Knutschereien auf der Wiesn? „Ich kann alles, was ich will. Ich kann rumknutschen, ich kann auch oben ohne rumlaufen. Die Frage ist nur – ich mache mir natürlich bewusst, was dann rausgeht. Ich würde jetzt nicht wild mit einem Mann, den ich da vielleicht kennenlerne, rumknutschen“, stellte Cathy klar.