Stars Céline Dion bereitet sich mit Pilates und Ballett auf ihr ‚emotionales‘ Paris-Comeback vor

Celine Dion - Credit: Harper’s Bazaar/Robin Galiegue BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2026, 19:00 Uhr

Céline Dion bereitet sich mit Pilates und Ballett auf ihr 'emotionales' Paris-Comeback vor.

Céline Dion bringt sich für ihre große Rückkehr auf die Bühne in Form.

Die 58-jährige Sängerin trainiert derzeit intensiv für ihre bevorstehende Konzertreihe in Paris. Dreimal pro Woche absolviert sie jeweils 90-minütige Pilates-Einheiten, außerdem nimmt sie Ballettunterricht, um körperlich für die Auftritte vorbereitet zu sein. Im Gespräch mit ‚Harper’s BAZAAR UK‘ sprach die Musikikone über ihre Rückkehr ins Rampenlicht und darüber, wie sehr sie es genießt, wieder am öffentlichen Leben teilzunehmen. „Wenn du keine Autogramme geben möchtest und dich nicht hübsch machen lassen willst und nicht gestört werden möchtest, weil deine Pasta sonst kalt wird, kannst du natürlich immer zu Hause bleiben. Aber schau dir an, was du hast“, sagte sie.

Dion lebt mit dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen Autoimmunerkrankung. Die Beschwerden waren zeitweise so stark, dass sie nicht mehr laufen konnte. Im Gespräch versuchte die Sängerin, ihre Erkrankung mit Humor zu beschreiben. Dabei griff sie auf eine Figur aus dem Weihnachtsklassiker ‚Kevin – Allein zu Haus‘ zurück: „Es ist eine fortschreitende Erkrankung. Ich sage nicht gerne ‚Krankheit‘. Krankheit lässt einen sagen: ‚Kevin, du bist so eine Krankheit.'“

Ihre bevorstehende Konzertreihe in der Pariser La Défense Arena soll zu einem wichtigen Kapitel ihrer Karriere werden. Die Shows beginnen am 12. September 2026 und laufen bis zum 29. Mai 2027. In der rund 40.000 Zuschauer fassenden Arena wird Dion erstmals seit 2022 wieder live auf der Bühne stehen. „Es ist so lange her. Ich möchte ihnen etwas bieten, um zu zeigen, wie sehr ich sie vermisst habe“, erklärte die Sängerin. Auch ihre Fans spielten bei ihrer Entscheidung, so offen über ihre gesundheitliche Situation zu sprechen, eine wichtige Rolle. In ihrer Dokumentation ‚I Am: Céline Dion‘ gewährte sie bereits sehr persönliche Einblicke. „Sie haben Tickets gekauft. Sie haben meine Platten gekauft. Sie haben mir diesen Luxus ermöglicht. Das Mindeste, was ich tun kann, ist ihnen zu sagen, dass ich noch lebe“, sagte sie.