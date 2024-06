Stars Céline Dion: Sie glaubt, dass René noch da ist

Celine Dion at the Grammy awards February 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2024, 08:00 Uhr

Céline Dion ist überzeugt, dass der Geist ihres verstorbenen Mannes immer noch in ihrem Leben ist.

Die 56-jährige ‚My Heart Will Go On‘-Sängerin war am Boden zerstört, als ihr Ehemann René Angélil, mit dem sie 22 Jahre verheiratet war, 2016 im Alter von 73 Jahren an Kehlkopfkrebs starb. Nun hat sie offen darüber gesprochen, dass sie ihn trotzdem noch immer in ihrer Nähe fühle.

Die Kanadierin Céline, die selbst gegen das Stiff-Person-Syndrom kämpft, sagt in ihrer kommenden Dokumentation ‚I Am: Céline Dion‘: „Ich bin immer noch mit René verheiratet – er ist immer noch mein Ehemann. Wenn wir zu meinen Behandlungen zu meinen Ärzten fahren müssen, bringe ich immer Bilder (von René) mit. Und wir haben natürlich überall im Haus Bilder.“ Die neue Dokumentation über Céline soll ab dem 25. Juni auf Amazon Prime Video erscheinen.

Sie erzählte kürzlich, dass ihre Kinder, die sie mit René hat, besorgt sind, dass sie den Kampf gegen ihre eigene Erkrankung nicht überleben könnte. Céline war gezwungen, nach ihrer Diagnose der seltenen Erkrankung im Jahr 2022 alle Auftritte abzusagen. Sie sagte in einem Interview in der australischen Morgenshow ‚Sunrise‘: „Ich habe meine Mutter nicht. Ich habe meinen Vater nicht. Meine Kinder haben Angst, weil sie ihren Vater verloren haben. Sie fragen sich, ob ich sterben werde.“ Céline hat drei Söhne, René-Charles (23) und die 13-jährigen Zwillinge Nelson und Eddy, mit René. Ihre Krankheit verursacht fortschreitende Muskelsteifheit und wiederkehrende Muskelkrämpfe. Die ersten Symptome der Sängerin traten 2008 auf, aber sie verschlimmerten sich bis 2021, als sie ihre Residenz in Las Vegas aufgrund von „schweren“ Anfällen verschieben musste und später ihre ‚Courage‘-Welttournee absagte.