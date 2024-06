In New York Nach SPS-Diagnose: Céline Dion ist zurück auf dem roten Teppich In New York feiert Céline Dion ihre neue Doku. Die am Stiff-Person-Syndrom erkrankte Sängerin, die in den vergangenen Jahren kaum in der Öffentlichkeit auftrat, schritt über den roten Teppich und hielt eine emotionale Rede.