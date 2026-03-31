Stars Celine Dion vor Bühnen-Comeback in Frankreich

Celine Dion - AVALON - London - July - 2019 - BST Hyde Park BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2026, 10:30 Uhr

Celine Dion steht vor ihrem Bühnen-Comeback in Frankreich – erstmals seit Diagnose des Stiff-Person-Syndroms.

Celine Dion bereitet sich Berichten zufolge darauf vor, erstmals seit ihrer Diagnose des Stiff-Person-Syndroms wieder in Frankreich auf die Bühne zurückzukehren.

Teaser-Poster mit Hits der 58-jährigen kanadischen Sängerin – darunter ‚The Power of Love‘ und ‚My Heart Will Go On‘ – sind in ganz Paris aufgetaucht und haben große Vorfreude auf ihr lang erwartetes Comeback ausgelöst. Laut dem französischen Medium ‚La Presse‘ soll Celine mehrere Abende in der Paris La Défense Arena in Nanterre auftreten, Europas größter Indoor-Veranstaltungsort mit Platz für rund 40.000 Menschen pro Abend. Die Konzerte sollen im September und Oktober stattfinden, mit jeweils zwei Shows pro Woche. Es wären ihre ersten Live-Auftritte in Frankreich seit ihrer Tour im Jahr 2017, die Konzerte in der Accor Arena in Paris sowie in Stadien in Bordeaux, Lyon, Nizza und Marseille umfasste.

Ursprünglich sollte Celine bereits 2020 in der La Défense Arena auftreten, doch die Konzerte wurden verschoben, zunächst zweimal wegen der Covid-19-Pandemie und später erneut aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme. Schließlich sagte sie ihre ‚Courage World Tour‘ komplett ab, die 42 Termine in Europa umfasst hätte. Ihr letzter öffentlicher Auftritt fand im vergangenen Monat statt, als sie gemeinsam mit ihren Söhnen René-Charles sowie den Zwillingen Nelson und Eddy ein Konzert von Sir Paul McCartney in Las Vegas besuchte. Die Sängerin wirkte ausgelassen, als sie im Publikum des Allegiant Stadiums mitsang und klatschte.

Celine, die 2016 ihren Ehemann René Angélil an Kehlkopfkrebs verlor, machte ihre SPS-Diagnose erstmals 2022 öffentlich. In einem emotionalen Video auf Instagram sagte sie ihren Fans: „Leider beeinflussen diese Krämpfe jeden Aspekt meines täglichen Lebens, verursachen manchmal Schwierigkeiten beim Gehen und erlauben mir nicht, meine Stimmbänder so zu nutzen, wie ich es gewohnt bin.“ Sie fügte hinzu: „Ich arbeite jeden Tag hart mit meinem Sporttherapeuten daran, meine Kraft und meine Fähigkeit, wieder aufzutreten, zurückzugewinnen – aber ich muss zugeben, es ist ein Kampf. Alles, was ich kenne, ist das Singen. Es ist das, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe, und es ist das, was ich am meisten liebe.“