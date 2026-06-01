Musik Paul McCartneys handyfreie Konzerte waren ‚etwas ganz Besonderes‘

Paul McCartney The O2 18 Dec 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2026, 09:00 Uhr

Der Beatles-Star verrät, wie sehr er es genossen hat, in einem Saal ohne Smartphones aufzutreten.

Paul McCartney enthüllt, dass das Verbot von Smartphones bei seinen Konzerten die Auftritte „wirklich besonders“ gemacht habe.

Die Beatles-Legende kehrte im März für zwei intime Konzerte im Fonda Theatre auf die Bühne zurück. Für die Auftritte untersagte Paul den Zuschauern, mit ihren Handys zu filmen oder Fotos zu machen. Nun verriet er, dass diese Entscheidung das Konzerterlebnis deutlich verändert habe. Im Gespräch mit ‚NME‘ erzählte er: „Normalerweise schauen die Leute die Show gar nicht mehr richtig an, sondern halten nur ihre Handys hoch und sehen sich alles später zu Hause an. Es war wie ein Konzert aus früheren Zeiten, so wie damals alle gespielt haben. Es war wirklich etwas Besonderes.“

Die Auftritte in Los Angeles markierten McCartneys erste Rückkehr auf die Bühne nach dem Ende seiner erfolgreichen ‚Got Back‘-Tour, die von 2022 bis 2025 lief. Der Musiker gab jedoch zu, dass er nicht wisse, ob er noch einmal eine große Tournee unternehmen werde. „Ich weiß es nicht. Ich weiß das nie. Ich erinnere mich daran, dass mein damaliger Manager mich fragte, als ich 50 war: ‚Denkst du über den Ruhestand nach?'“, erzählte der Brite. „Und ich antwortete: ‚Äh, ich glaube nicht.‘ Aber er dachte wohl, 50 sei alt.“

McCartney zeigte sich jedoch verständnisvoll. „Als wir 20 waren, fanden wir schon 30 wahnsinnig alt“, sagte er. „Damals schien es fast unangemessen, in diesem Alter noch aufzutreten. Aber die Zeit kam und ging, und die Leute spielten weiterhin Musik, und das Publikum liebte sie immer noch.“ Wenn die Musik aus einer bestimmten Ära stamme, könne man sie auf keine andere Weise live erleben. „Man muss jemanden wie Neil Young live sehen, um das gesamte Gefühl seiner Musik zu verstehen“, erklärte der Künstler. „Dasselbe gilt für viele Bands – etwa die Rolling Stones oder Eagles. Nichts kommt dem gleich.“

Die Aussagen folgen auf einen weiteren Erfolg für McCartney: Der Sänger schaffte es erneut auf die jährliche Reichenliste der Zeitung ‚Sunday Times‘, die die wohlhabendsten Persönlichkeiten der britischen Musikbranche auflistet. McCartney bleibt der einzige Musiker in der Geschichte Großbritanniens, der offiziell den Milliardärs-Status erreicht hat. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nancy McCartney wird sein Vermögen auf insgesamt 1,055 Milliarden Pfund geschätzt, was umgerechnet rund 1,219 Milliarden Euro entspricht. Ihr Reichtum wächst weiterhin durch Tourneen, Verlagsrechte, Neuveröffentlichungen des Musikkatalogs und die anhaltende kommerzielle Stärke der Beatles, deren Vermächtnis nach wie vor zu den wertvollsten kulturellen Marken der Welt zählt.