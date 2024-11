Film Chad Stahelski: So gewann er Henry Cavill für ,Highlander‘

Bang Showbiz | 25.11.2024, 16:00 Uhr

Der Regisseur verriet, dass er den Star davon überzeugte, in seinem Film mitzuspielen, indem er den historischen Charakter der Geschichte betonte.

Regisseur Chad Stahelski verriet, dass er Henry Cavill überzeugte, in seinem Film ,Highlander‘ mitzuspielen, indem er den historischen Charakter der Geschichte betonte.

Der 56-jährige Filmemacher leitet den Neustart der Action-Fantasy-Filmreihe und hat jetzt verraten, dass er den 41-jährigen Schauspieler für sich gewinnen konnte, indem er das Projekt als Kampfkunst-Streifen anpries.

Stahelski erzählte in einem Gespräch mit ,The Direct‘: „Mein Verkaufsargument für [Henry Cavill] war, dass wir einen Mann haben, der seit über 500 Jahren lebt. Er ist der letzte Mensch auf der Welt, der sich in dieser Situation befinden wollte. Da kann man also eine ziemlich breite Palette einer Charakterentwicklung abdecken. Und man erlebt dann jemanden, der über 500 Jahre trainiert und [viele Arten] von Kampfkunst ausübte.“ Chad, der unter anderem die ,John Wick‘-Filmreihe geschaffen hat, fügte hinzu, dass sein ,Highlander‘-Film „jenseits des heutigen New York und Hongkong“ spielen werde: „Wir verlegen es aus den Highlands des frühen 16. Jahrhunderts in die Zeit jenseits des heutigen New York und Hongkong und werden schauen, wie es läuft. Es gibt große Möglichkeiten für Action. Es besteht die Chance, einen Charakter zu spielen, den nicht viele Leute spielen können. Und es ist ein bisschen eine Liebesgeschichte, aber nicht so, wie man es denkt. Bei ‚John Wick‘ konnte ich viel darüber lernen, wie man das Erzählen einer Geschichte ein wenig verbiegt … es ist eine andere Art von Mythos.“ Weil ‚Highlander‘ irgendwann im Jahr 2026 in die Kinos kommen soll, verkündete der Filmemacher, dass die Hauptdreharbeiten „bis zum Frühjahr“ nächsten Jahres starten werden.