Stars Channing Tatum sagt, Filmstudios sind verwirrt

Channing Tatum - Versace - Arrivals - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler ist der Meinung, dass Filmstudios durch den Einfluss von Streaming-Diensten nicht mehr wissen, was sie machen sollen.

Channing Tatum glaubt, dass die Filmstudios „verwirrt“ sind.

Der 45-jährige Schauspieler ist der Meinung, dass Streaming-Plattformen die Filmindustrie verändert haben, und Channing denkt, dass die Studios nun nicht mehr wissen, wohin sie als nächstes gehen sollen. Er erklärte gegenüber ‚Variety‘: „Das Ganze steht gerade total Kopf. Die Streamer sind gekommen und haben die Branche ein bisschen durcheinandergebracht – sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Die Studios sind verwirrt; die Streamer sind verwirrt.“ Channing erklärte, dass Streaming-Firmen mehr Geld im Voraus zahlen als die Studios, und dass sich diese neue Landschaft stark auf die Filmindustrie im Allgemeinen auswirkt. Der Schauspieler – einer der größten Namen Hollywoods – glaubt: „Du wirst dazu motiviert, einen mittelmäßigen Film zu machen, ein B-Drehbuch, einen Standardfilm, der nichts Besonderes ist.“

Außerdem verriet Channing, dass ‚White House Down‘, sein Actionfilm aus dem Jahr 2013, ein Wendepunkt in seiner Karriere war. Seitdem suche er nach einer größeren Vielfalt an Rollen. Channing weiter: „Mit ‚Dear John‘ und ‚The Vow‘ wurde ich zu diesem Typen und ‚Jump Street‘ hat mich daraus gerettet. Aber jetzt bin ich der Jump-Street-Typ. Nach ‚White House Down‘ habe ich meinen Managern gesagt: ‚Wenn ich eine Waffe in der Hand habe, schickt mir solche Rollen nicht mehr.'“

Zuvor hatte Channing auch zugegeben, dass er am Anfang seiner Karriere viel „bei der Arbeit“ gelernt hat. Der Schauspieler gab 2005 mit dem Drama ‚Coach Carter‘ sein Filmdebüt. Seine Schauspielkünste hätten sich in den letzten Jahren seiner Meinung nach allerdings wirklich weiterentwickelt. Channing, der vor seinem Hollywood-Erfolg als Stripper und Model gearbeitet hat, sagte zu ‚Extra‘: „Ich habe Jobs bekommen, bevor ich überhaupt wusste, was Schauspielerei ist oder wie man es macht. Ich habe das alles irgendwie so nebenbei gelernt, einfach mit dem Motto: ‚Sag die Zeile einfach natürlich‘, ohne wirklich zu verstehen, was Schauspielerei ist und was dieses schöne Geschenk bedeutet.“