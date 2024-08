Musik Chappell Roan: Arbeit an neuen Songs

Chappell Roan - Guts World Tour 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2024, 13:57 Uhr

Chappell Roan ist aktuell „beschäftigt“ damit, neue Musik zu schreiben.

Die Musikerin feierte mit ihrem Debüt-Studioalbum ‚The Rise and Fall of a Midwest Princess‘ aus dem Jahr 2023 große Charterfolge, wobei der Star derzeit an einem weiteren Album arbeiten soll.

Der Manager der Sängerin, Nick Bobetsky, erzählte in einem Gespräch gegenüber ‚Music Business Worldwide‘: „Sie ist mit dem Schreiben beschäftigt. Ich denke, dass wir wahrscheinlich einen sehr ähnlichen Plan verfolgen wie für dieses Album. Wenn sie einen Song fertig hat, den sie liebt, dann stecken wir die Köpfe zusammen und arbeiten schnell daran, die Musik herauszubringen. Das haben wir auch mit ‚Good Luck Babe‘ so gemacht.“ Obwohl die ‚Casual‘-Sängerin ihren Fans gerne neue Singles liefern will, sobald die Tracks „bereit“ sind, weiß ihr Team, dass sich ihre Anhänger auf ein komplettes Album freuen. Bobetsky fügte hinzu: „Chappell Roan ist eine absolute Album-Künstlerin. Ich denke, das ist es, was die Leute im Großen und Ganzen von ihr wollen. Ich denke nicht, dass das die Wirkung der Singles schmälert.“ In einem aktuellen Interview betonte die 26-jährige Popsängerin zuvor, dass sie nie mit der Musik angefangen habe, um Erfolg in den Charts zu haben.