Musik Chappell Roan: Auftritt bei den BRIT Awards 2025?

Chappell Roan - Manchester Academy 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2025, 12:00 Uhr

Chappell Roan soll sich in Gesprächen für einen Auftritt bei den BRIT Awards 2025 befinden.

Die jährliche Preisverleihung wird am 1. März in der O2-Arena in London stattfinden und die Organisatoren des Events sollen „alles in Bewegung setzen“, um eine Performance der Popsängerin zu sichern, deren ,The Rise and Fall of a Midwest Princess‘-Album es dank ihres Hits ,Good Luck, Babe!‘ 2024 an die Spitze der Charts schaffte.

Ein Insider verriet in einem Gespräch mit der ,Bizarre‘-Kolumne der ,The Sun‘-Zeitung: „Es ist ein so fantastisches Jahr für Musikerinnen gewesen und die BRIT Awards wollen das feiern.“ Roan ist im Jahr 2024 zu einer so wichtigen Künstlerin in der Musikbranche geworden, dass die Organisatoren alles dafür tun sollen, um ihren Auftritt zu sichern. Bisher sieht es gut aus. Sie ist für ihre unglaublichen Performances bekannt, daher wäre es ein echter Coup, einen großen amerikanischen Star wie sie auf der Bühne mit dabei zu haben. Die Hoffnung ist es, dass in den kommenden Wochen Verträge unterzeichnet werden können.“ Die 26-jährige Musikerin hatte zuvor verkündet, dass sie als Gast gerne zusammen mit ihrer Mutter an den BRITs teilnehmen würde.