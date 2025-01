Stars Chappell Roan teilt emotionalen Jahresrückblick auf Instagram

Bang Showbiz | 30.01.2025, 11:00 Uhr

Die Popsängerin meldet sich kurz vor den Grammys mit einer emotionalen Nachricht bei ihren Fans.

Chappell Roan beschreibt das vergangene Jahr als „beängstigend und verwirrend“.

In wenigen Tagen wird sich herausstellen, ob die Popsängerin einen Grammy für ihre Hit-Single ‚Good Luck, Babe!‘ oder ihr Chartstürmer-Album ‚The Rise and Fall of a Midwest Princess‘ gewinnt. In den sozialen Medien teilte die 26-Jährige nun ihre Gedanken über den immensen Erfolg, den sie im letzten Jahr erlebt hat.

Am Mittwoch (29. Januar) schrieb sie auf Instagram: „Mein Herz fühlt sich warm und weich an bei all der Unterstützung, die ich im letzten Jahr bekommen habe. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass dies unglaublich und beängstigend und spirituell und verwirrend war.“

Die Musikerin fügte hinzu: „Ich habe Tränen der Freude und der Trauer geweint und mich geliebt und einsam und frei gefühlt. Letztendlich bin ich dankbar für jeden einzelnen von euch, der meine Musik ein wenig angehört hat und seinen Hintern zu Shows und Festivals geschleppt hat.“

Ihren Fans kündigte die ‚Pink Pony Club‘-Interpretin außerdem eine tolle Performance bei der Musikpreisverleihung an. „Weil ihr alle Rockstars seid, fühle ich mich wie ein Rockstar. Verdammt, ich bin unauffällig kitschig. Wie auch immer, ich liebe die Performance, die wir für euch alle vorbereiten“, erklärte sie.

Ihre Botschaft schloss Chappell mit den folgenden Worten: „Mädels, egal was passiert, ihr sollt wissen, wenn ich auf der Bühne stehe, ist alles, was ich in meinem Herzen fühle, Liebe für die Queer-Community, besonders für diejenigen, die an Orten leben, an denen es unsicher ist, man selbst zu sein.“