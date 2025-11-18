Musik Chappell Roan war ‚ziemlich nervös‘, bei einem rocklastigen Festival als Headliner aufzutreten

Chappell Roan - Grammys 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2025, 18:00 Uhr

Chappell Roan war 'ziemlich nervös', bei einem rocklastigen Festival als Headliner aufzutreten.

Chappell Roan war von der Reaktion des Publikums auf ihren Auftritt bei einem rocklastigen Festival in Mexiko-Stadt überwältigt.

Die ‚Pink Pony Club‘-Interpretin gestand ihren Fans, dass sie am Samstagabend (15. November) beim Corona Capital 2025 als einzige Pop-Headlinerin „ziemlich nervös“ war. Auch die Foo Fighters und Linkin Park standen beim Festival als Headliner auf der Bühne, während das Line-up unter anderem Queens Of The Stone Age, Deftones, Garbage und Weezer umfasste. Chappell war erstaunt, wie das Publikum auf ihr Set reagierte. Rückblickend auf die Show schrieb Chappell am Montag (17. November) auf Instagram: „Ich war für Mexiko-Stadt ziemlich nervös, weil ich mir nicht sicher war, ob das Publikum mit mir mitfiebern würde, da es so ein rocklastiges Festival ist, und ich dachte: ‚Werden die Leute mich trotzdem mögen, wenn ich Pop mache?'“ Sie fuhr fort: „Aber omg, das Publikum war so wundervoll und ich habe mich so geliebt und unterstützt gefühlt!“

Chappell teilte auch einige Bilder von ihrem Auftritt und ihrem maßgeschneiderten Alexander McQueen-Outfit „Screaming Banshee“. Die Sängerin von ‚The Giver‘ hatte ein herausforderndes Jahr aufgrund von psychischen Problemen und gab kürzlich zu, dass sie zunächst keine US-Tour geplant hatte, bis sie an ihren Zweck erinnert wurde: „Queere Menschen Freude zu bringen und ihnen zu sagen, dass alles okay ist.“ In Pasadena sagte sie letzten Monat zu ihren Fans: „Ich wollte eigentlich keine US-Tour machen, bis zur allerletzten Minute, dann habe ich mich entschieden, doch eine zu machen, und ich bin so froh, dass ich es getan habe. Es macht so viel Spaß. Dieser Job ist so großartig. Danke, dass ihr ihn großartig macht.“