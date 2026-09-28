Stars Charles Spencer über Diana: ‚Hätte ich mehr tun können? Wahrscheinlich schon‘

Earl Charles Spencer June 2021 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.09.2026, 09:00 Uhr

Charles Spencer fragt sich bis heute, ob er seine Schwester Prinzessin Diana stärker hätte schützen können.

Fast drei Jahrzehnte nach ihrem Tod bezeichnet der 62-Jährige genau das als eines seiner großen persönlichen Bedauern. Anlässlich seiner neuen Memoiren ‚Swan Song: Diana, My Sister‘ hat Spencer in mehreren Interviews über die gemeinsame Vergangenheit gesprochen. Im kommenden Jahr jährt sich Dianas Tod zum 30. Mal.

Im Gespräch mit ‚People‘ auf dem Familiensitz Althorp räumte er ein: „Hätte ich mehr tun können, um ihr in ihrem öffentlichen Leben zu helfen? Wahrscheinlich schon.“ In den letzten Jahren ihres Lebens habe er Diana durchaus unterstützt. Spencer verwies dabei insbesondere auf seine eigenen Erfahrungen mit der britischen Presse. „Ich half ihr, einen großen Verleumdungsprozess gegen eine britische Zeitung zu gewinnen“, erzählte er. „Ich habe im Stillen einige Kämpfe für sie ausgetragen.“ Diana starb im August 1997 im Alter von 36 Jahren nach einem Autounfall in Paris. Ein Jahr zuvor war ihre Scheidung vom damaligen Prinzen Charles vollzogen worden.

In seinen Memoiren und den begleitenden Interviews äußerte sich Spencer auch zu einer Geschichte, die ihn seit vielen Jahren begleitet: der Behauptung, er habe seiner Schwester nach ihrer Scheidung kein Zuhause auf dem Familienanwesen Althorp geben wollen. Das weist er zurück. „Eine der Sachen, die mir völlig zu Unrecht vorgeworfen werden, ist, dass ich ihr kein Zuhause geben wollte“, sagte Spencer. Diana habe ihn tatsächlich gefragt, ob sie gemeinsam mit ihren Söhnen William und Harry in das Garden House auf dem Anwesen ziehen könne. Das Haus sei ihr bereits vertraut gewesen, weil zuvor ihre Schwester Lady Jane Fellowes dort mit ihrer Familie gelebt habe. Nach Spencers Darstellung scheiterte die Idee jedoch an Sicherheitsbedenken. Er habe das Gelände gemeinsam mit der örtlichen Polizei besichtigt. „Die örtliche Polizei ging das Gelände gemeinsam mit mir ab und sagte, sie könne William und Harry dort einfach nicht schützen“, erklärte er. Das Garden House sei deshalb „keine realistische Option“ gewesen. Diana lebte nach ihrer Scheidung weiterhin im Kensington Palace.

‚Swan Song‘ hat auch deshalb für Aufmerksamkeit gesorgt, weil Spencer darin mehrere Behauptungen über die königliche Familie aufstellt. Besonders umstritten ist seine Erinnerung an einen Streit mit dem damaligen Prinzen Charles über die Vorbereitungen für Dianas Beerdigung. Spencer behauptet, Charles habe ihm dabei gesagt: „Sei versichert, wir werden sie schon bald vergessen.“ An dieser Darstellung hält er fest. Gegenüber der BBC erklärte er: „Ich kann Ihnen hier und jetzt sagen: Das waren exakt die Worte, die er gesagt hat.“ Der Buckingham Palace widersprach öffentlich, ohne eine eigene Version des Gesprächs wiederzugeben. Obwohl man sich grundsätzlich nicht zu Büchern äußere, hieß es in einer Stellungnahme, der König sei sich bewusst, dass der Schmerz brüderlicher Trauer „den Verstand trüben, das Urteilsvermögen beeinträchtigen und Erinnerungen auf eine Weise färben kann, die andere nicht erkennen – selbst viele Jahre nach einem solchen Verlust“.

Spencer wies diese Reaktion zurück. Gegenüber ‚ABC News‘ formulierte er seine Kritik besonders scharf: „Nun, es kommt nicht jeden Tag vor, dass man von einem König gegaslightet wird.“ Damit stehen sich bei der Frage nach dem damaligen Gespräch weiterhin Spencers Erinnerung und der öffentliche Widerspruch des Palastes gegenüber.