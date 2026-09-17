Stars Neue Diana-Doku enthält ’stundenlange intime‘, bislang unveröffentlichte Aufnahmen

Princess Diana - 1996 Met Gala - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2026, 19:30 Uhr

Eine neue Dokumentation über Prinzessin Diana soll bislang unveröffentlichte Tonaufnahmen enthalten, auf denen sie über ihr Leben, ihre Beziehungen und die königliche Familie spricht.

Für ‚Diana Unheard‘ stehen den Produzenten nach eigenen Angaben mehrere Stunden persönlicher Gespräche zur Verfügung. Cineflix hat sich die Rechte an der dreiteiligen Dokuserie der britischen Independent-Produktionsfirma Love Monday TV gesichert, die bereits Sendungen über die britische Monarchie für ITV und Channel 5 produziert hat.

„Was ‚Diana Unheard‘ wirklich von anderen Produktionen unterscheidet, ist die einzigartige Gelegenheit, mehrere Stunden intimer Aufnahmen der Prinzessin zu hören“, erklärte Richard Life, SVP Acquisitions and Co-productions bei Cineflix Rights, gegenüber ‚Deadline‘. Diana erzähle darauf ihre Geschichte mit ihrer eigenen Stimme und zu einem entscheidenden Zeitpunkt ihres Lebens. Bei dem Material handelt es sich um heimlich aufgezeichnete Gespräche, die Diana 1991 mit ihrem Freund James Colthurst führte. Die Aufnahmen dienten Andrew Morton später als Grundlage für sein Buch ‚Diana: Her True Story‘.

Sowohl Colthurst als auch Morton arbeiteten für die Dokumentation mit Love Monday zusammen und ermöglichten den Produzenten Zugang zu mehreren Stunden Material. Beide werden außerdem selbst in der Serie zu sehen sein. Auf den Tonbändern spricht Diana unter anderem über den damaligen Prinzen Charles und Camilla sowie über Prinz Andrew. Die Macher wollen mit ‚Diana Unheard‘ bewusst die verbreitete Darstellung der Prinzessin als bloßes Opfer ihrer Lebensumstände hinterfragen.

„Das ist Diana nicht als passives Opfer der Ereignisse, sondern als eine Frau, die die Kontrolle über ihre eigene Geschichte übernimmt“, erklärte Kerene Barefield, Creative Director bei Love Monday TV. Die Prinzessin habe damals viel riskiert, um sich Gehör zu verschaffen. Die Serie solle die Perspektive auf eines der am stärksten durchleuchteten Leben der jüngeren Geschichte wieder stärker Diana selbst überlassen.

‚Diana Unheard‘ wird bei der MIPCOM in Cannes vorgestellt. Fast drei Jahrzehnte nach Dianas Tod sieht Cineflix weiterhin großes internationales Interesse an ihrer Geschichte. Die Prinzessin starb im August 1997 im Alter von 36 Jahren bei einem Autounfall. „Dreißig Jahre später ist Diana nach wie vor eine globale Ikone“, erklärte Life. Das Unternehmen freue sich darauf, die Miniserie internationalen Käufern bei der MIPCOM vorzustellen.

Die Ankündigung der Dokumentation folgt nur kurze Zeit nach einer ungewöhnlich scharfen Reaktion von König Charles auf Behauptungen seines früheren Schwagers Earl Spencer über Diana. In seinem neuen Buch ‚Swan Song: Diana, My Sister‘ behauptet Dianas Bruder, Charles habe in einem Telefonat wenige Tage nach ihrem Tod abfällig erklärt, sie werde „schon bald“ vergessen sein. Laut einem von der ‚Daily Mail‘ vorab veröffentlichten Auszug schildert Spencer ein hitziges Gespräch mit dem damaligen Prinzen. Charles habe zunächst wütend gesprochen und schließlich gesagt: „Sei versichert, wir werden sie schon bald vergessen!“

Der Buckingham Palace wies Spencers Darstellung in einer seltenen Stellungnahme zurück. Ein Sprecher des Königs erklärte, der Schmerz über den Verlust eines Geschwisters könne auch viele Jahre später Erinnerungen und das eigene Urteilsvermögen beeinflussen. Ein dem König nahestehender Insider widersprach der Behauptung ebenfalls gegenüber dem ‚Telegraph‘. Eine solche Äußerung entspreche „einfach überhaupt nicht seinem Wesen“. Gerade unmittelbar nach Dianas Tod sei Charles selbst von Trauer überwältigt gewesen.