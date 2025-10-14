Stars Charli xcx denkt über Facelift nach – Botox hatte sie schon

Charli XCX Visits SiriusXM's - The Howard Stern Show 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2025, 18:00 Uhr

Charli xcx wird sich 'wahrscheinlich' einem Mid-Facelift unterziehen. Sie war Schönheitsbehandlungen noch nie abgeneigt und hatte schon Botox.

Charli xcx wird sich „wahrscheinlich“ einem Mid-Facelift unterziehen.

Die 33-jährige Popsängerin hat eine Faszination für kosmetische Eingriffe und ließ sich früher selbst Botox spritzen. Nun überlegt sie, sich richtig unters Messer zu legen, um ihren Wangen und dem Bereich unter den Augen mehr Volumen zu verleihen.

„Ich denke ständig darüber nach, wie ich aussehe und was ich an meinem Gesicht verändern würde“, verriet sie jetzt in einem Cover-Interview für ‚Vanity Fair‘. Und über ihren Wunsch, ihr Gesicht zu verändern, fuhr sie fort: „Ich denke verdammt nochmal ständig an all den Scheiß, den ich machen, ziehen, straffen und verändern könnte – die ganze Zeit. Ich muss mich einfach daran erinnern, dass ich mich vielleicht nicht zu sehr da hineinziehen lassen darf.“

Die ‚Sympathy is a Knife‘-Sängerin probierte auch schon Botox aus, musste dann aber wieder damit aufhören, weil es ihre Gesichtsausdrücke bei Schauspiel-Castings beeinträchtigte. Sie sagte aber: „Ich vermisse es.“ Charli fügte hinzu: „Ich habe ein paar Casting-Tapes gemacht, während ich Botox hatte, und meine Augenbrauen haben dieses verrückte Ding gemacht, bei dem sie sich irgendwie heben.“

Charli sah sich in der Vergangenheit bereits mit Gerüchten konfrontiert, sie habe an ihrem Gesicht arbeiten lassen. 2024 postete die Kosmetikerin Molly Bailey auf Instagram einen Vorher-Nachher-Vergleich von Charli aus den Jahren 2013 und 2024 und spekulierte, die Sängerin habe sich möglicherweise einer Augenbrauenlifting-Behandlung, Lippenauffüllung, Botox und vielleicht einer Nasenkorrektur unterzogen. Charli reagierte in den Kommentaren mit den Worten: „Oh mein Gott, ich bin besessen von diesem Sch***.“