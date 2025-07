Musik Charli XCX kontert Kritik am ‚Boomer-Vibe‘ ihres Glastonbury-Auftritts Charli XCX hat auf die Kritik am „Boomer-Vibe“ ihres Glastonbury-Auftritts reagiert – und macht sich über die Behauptung lustig, ihr Einsatz von Autotune mache sie zu einer „Betrügerin“. Die 32-jährige Popsängerin stand am Samstagabend (28. Juni) auf der „The Other Stage“-Bühne des Festivals und zog im Vergleich zum Headliner der Pyramid Stage, Neil Young, eine […]