"I Want Your Sex" Charli XCX spielt in Erotik-Thriller neben Olivia Wilde

Olivia Wilde (l.) und Charli XCX sind Teil des Casts zu "I Want Your Sex". (paf/spot)

SpotOn News | 31.08.2024, 13:16 Uhr

Charli XCX startet dieses Jahr nicht nur in der Musik durch: Die Sängerin ist für ihren zweiten Film gesetzt. In dem Erotik-Thriller "I Want Your Sex" spielt sie an der Seite von Olivia Wilde und Cooper Hoffman.

Von der Bühne auf die Leinwand: Sängerin Charli XCX (32) wird neben Olivia Wilde (40) in dem Erotik-Thriller "I Want Your Sex" vor der Kamera stehen. Das berichtete das Branchenportal "Variety". Nach ihrem Auftritt in der Neuauflage des Thrillers "Gesichter des Todes" (1978) ist es ihr zweiter Filmdreh.

Die Charaktere der verpflichteten Schauspieler

Zum Cast gehört zudem Cooper Hoffman (21), der in Filmen wie "Wildcat" (2023) und "Licorice Pizza" (2021) mitspielte. Im Gegensatz zu Charli XCX ist seine und Wildes Rolle in "I Want Your Sex" bereits bekannt. Hoffman spielt den Charakter Elliot, den die Künstlerin Erika Tracey (Wilde) als ihre sexuelle Muse auserwählt. In dem Film von Regisseur Gregg Araki nehme er sie der Beschreibung zufolge mit "in eine Welt voller Sex, Besessenheit, Macht, Verrat und Mord". Wann der Film in den Kinos anlaufen wird, ist unklar. "Deadline" zufolge soll die Produktion im Oktober in Los Angeles beginnen.

Auch zum Startdatum des ersten Filmprojekts der Musikerin, die bürgerlich Charlotte Emma Aitchison heißt, gibt es noch keine Informationen. Im März berichtete die Darstellerin Barbie Ferreira (27) im Interview mit "Collider", die Arbeiten am Film seien fast abgeschlossen. Mit dem "Euphoria"-Star und dem "Stranger Things"-Schauspieler Dacre Montgomery (29) spielt die Musikerin Seite an Seite in dem Remake des Horrorfilms.

Hype um ihr neues Album

Auch in der Musik feiert Charli XCX Erfolge. Ihr aktuelles Album "Brat" startete in der ersten Woche auf Platz zwei in Großbritannien und auf dem dritten Rang in den Billboard 200 in den USA. Sowohl Musikexperten als auch die Fans lobten das Werk. Mit der Veröffentlichung startete sie zudem den "Brat Girl Summer"-Trend, der sich Anfang des Sommers wie ein Lauffeuer im Netz verbreitete. Trotz des Hypes der Sängerin verlieh Gfk Entertainment dem Lied einer anderen Sängerin den Titel "Sommerhit des Jahres": Das Marktforschungsunternehmen kürte Shirin Davids (29) umstrittenen Song "Bauch Beine Po" zur Sommer-Hymne 2024.