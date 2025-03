Film Charli XCX: Rolle in Greta Gerwigs ‚Die Chroniken von Narnia‘?

07.03.2025

Charli XCX könnte eine Hauptrolle in Greta Gerwigs Film ‚Die Chroniken von Narnia‘ übernehmen.

‚Deadline‘ berichtet darüber, dass die 32-jährige Brit-Award-Gewinnerin eine der Top-Kandidatinnen der ‚Barbie‘-Regisseurin für eine Hauptrolle in dem neuen Film sei, der in Zusammenarbeit mit Netflix gedreht wird.

Während die Rolle, für die die Sängerin im Gespräch ist, bisher noch nicht bestätigt wurde, geht die Publikation davon aus, dass es die von Jadis, der weißen Hexe, sein könnte, die zuvor von Tilda Swinton in ‚Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia‘ und dessen zwei Sequels aus dem Jahr 2005 verkörpert wurde. 2018 hatte Netflix angekündigt, eine neue Verfilmung der gleichnamigen Fantasy-Serie von C.S. Lewis zu drehen. Zwei Jahre später war Gerwig als Filmemacherin des Projekts verpflichtet worden. Während es seitdem nur wenige Updates zum kommenden ‚Narnia‘-Film gibt, wurde vor Kurzem darüber berichtet, dass Gerwig den Streaming-Giganten erfolgreich davon überzeugte, ihren Film am Thanksgiving Day 2026 (26. November) weltweit länger auf den IMAX-Leinwänden laufen zu lassen, bevor er am Weihnachtstag (25. Dezember) auf Netflix erscheint.