Musik Madonnas Reaktion auf Charli xcxs Aussage, ‚die Tanzfläche ist tot‘

Madonna The Celebration Tour - London 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2026, 18:00 Uhr

Madonna scheint auf Charli xcxs Aussage 'the dance floor is dead' reagiert zu haben, indem sie eine Disco-inspirierte Botschaft postete, die andeutet, dass nicht die Tanzfläche das Problem sei, sondern die Musik, die gespielt werde.

Madonna scheint auf die Aussage von Charli xcx reagiert zu haben, dass „die Tanzfläche tot“ sei.

Letztere sorgte kürzlich mit dem glitchigen Track ‚Rock Music‘ für geteilte Meinungen, weil sie erklärt: „Ich glaube, der Dancefloor ist tot.“ Nun scheint die Queen of Pop, die im Juli ihren lang erwarteten Nachfolger zu ‚Confessions on a Dance Floor‘ aus dem Jahr 2005 mit dem Titel ‚Confessions II‘ veröffentlichen wird, zurückgeschlagen zu haben. Am Donnerstag (20. Mai) schrieb sie auf Instagram neben einer Reihe Disco-inspirierter Bilder: „Wenn dein Dancefloor sich tot anfühlt, dann spielst du die falsche Musik.“

Charli hatte die starken Reaktionen auf ‚Rock Music‘ bereits mit denen rund um ihre Arbeit mit PC Music und ihre EP ‚Vroom Vroom‘ aus dem Jahr 2016 verglichen. Sie schrieb auf Instagram: „Die verschiedenen Reaktionen auf meinen Song ‚Rock Music‘ zu sehen, war wirklich interessant. Meine Freunde und ich haben darüber gesprochen, wie es uns in gewisser Weise an die anfänglichen Diskussionen über PC Music erinnert, als dem Label unterstellt wurde, Popmusik zu kritisieren oder auf sie herabzusehen.“ Sie fügte hinzu: „Das alles ist irgendwie faszinierend. Ich liebe es, mit meinen Freunden über Musik und Kunst zu sprechen, deshalb freue ich mich, dass Leute ihre Gedanken dazu teilen.“

Sie wolle nicht erklären, wie ‚Rock Music‘ zustande kam oder was sie genau meine, aber sie wisse, dass Dinge gleichzeitig lustig, ernsthaft, aufrichtig und freudig sein können – und genau so empfinde sie viele Dinge, die sie mache.“ Weiter sagte sie: „Jedenfalls habe ich einfach über Dinge nachgedacht und dachte, ich stelle sie ins Internet. Wahrscheinlich werde ich es bereuen.“

Nur Stunden vor Madonnas Post äußerte sich Charli ausführlicher zu den starken Meinungen über ihre Musik und gab zu, dass es sich „heutzutage nicht einmal sicher anfühlt“, ehrliche Gefühle in Songtexten mit der Welt zu teilen.