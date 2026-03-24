Stars Charlie Puth ist erstmals Papa geworden

Charlie Puth and baby son - Instagram - March - 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2026, 09:00 Uhr

Der Sänger und seine Frau Brooke Sansone durften ihr erstes gemeinsames Baby auf der Welt begrüßen.

Charlie Puth ist zum ersten Mal Vater geworden.

Der Sänger und seine Frau Brooke Sansone haben am 13. März ihren Sohn Jude auf der Welt begrüßt. Die freudige Nachricht verkündeten sie am Montag (23. März) mit einem gemeinsamen Instagram-Post. Charlie und Brooke teilten eine Reihe von Fotos, die sie beim Kuscheln mit ihrem kleinen Schatz zeigen. Dazu schrieben sie: „Hey Jude 3.13.26.“

Das Paar hatte im September 2024 nach etwas mehr als zwei Jahren Beziehung auf Charlies Familienanwesen in Montecito, Kalifornien, geheiratet. Die Fans hinterließen zahlreiche Glückwunschnachrichten. Eine Person schrieb: „Willkommen auf der Welt, Jude!!! So kostbar! Herzlichen Glückwunsch, Charlie und deiner Frau!“ Ein weiterer Fan kommentierte: „Ich weine 9000 km von euch entfernt, ich freue mich so sehr für euch. Ihr seid eine wunderschöne Familie und Jude ist das glücklichste Baby, euch und Brooke als Eltern zu haben – ihr seid ein Zuhause.“ Und ein dritter Follower schrieb: „Das ist ein Mini-Du! Glückwunsch, hab euch beide lieb.“

Im Oktober 2025 hatten Charlie und Brooke bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwarten – und zwar mit der Premiere des Musikvideos zu seinem Song ‚Changes‘. Der Instagram-Clip zeigte das Paar auf einem riesigen roten Spielzeugklavier stehend. An einer Stelle legte Charlie seine Hand auf den Bauch seiner Ehefrau. Der ‚How Long‘-Interpret schrieb dazu: „Es hat einige Veränderungen gegeben… ‚Changes‘ ist jetzt draußen. Mein neues Album ‚Whatever’s Clever!‘ erscheint am 6. März.“

Ebenfalls in diesem Monat verriet der 34-Jährige scherzhaft, dass er hofft, sein Baby möge Musik. In der NBC-Sendung ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ witzelte der ‚Marvin Gaye‘-Künstler: „Ich hoffe, das Baby mag Musik, denn das ist das Einzige, worin ich gut bin.“ Charlie versuchte sogar, seinen Wunsch wahr werden zu lassen, indem er Brookes Babybauch vorsang. Im vergangenen Dezember erzählte er: „Ich singe ‚Something in the Way She Moves‘ von James Taylor, weil mir meine Mutter das immer vorgesungen hat.“