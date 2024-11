Musik Charlie Puth: Neuer Weihnachtssong erinnert an ‚Last Christmas‘

Charlie Puth - amfAR Gala 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2024, 14:00 Uhr

Der Popsänger hat den Weihnachtstrack ‚December 25th' veröffentlicht.

Charlie Puth hat seine Fans mit einem neuen Weihnachtssong überrascht.

Der 32-jährige Popstar verbreitet mit dem fröhlichen Track ‚December 25th‘, den er während der Arbeit an seinem neuen Album schrieb, schon früh Weihnachtsstimmung.

In einem Statement verrät der Sänger: „Ich habe ‚December 25th‘ vor ein paar Wochen aus einer Laune heraus in meinem Studio geschrieben und aufgenommen, während ich an meinem neuen Album gearbeitet habe, und obwohl es absolut nicht wie irgendetwas auf dem Album klingt, dachte ich mir, warum sollte ich es nicht für die Feiertage teilen.“ Ob beabsichtigt oder nicht, der Song erinnert stark an den Synthie-Pop-Klassiker ‚Last Christmas‘ von Wham! aus den 80ern.

Im Mai erklärte Charlie, dass Taylor Swift ihn zu „einem der schwierigsten Songs“ inspiriert hat, den er je geschrieben habe. Die Popsängerin zollte ihrem Musikerkollegen im Titelsong ihres aktuellen Albums ‚The Tortured Poets Department‘ Tribut. Der ‚We Don’t Talk Anymore‘-Interpret enthüllte, dass ihm die Erwähnung durch die Grammy-Gewinnerin den Mut gab, den schmerzhaften Song ‚Hero‘ zu veröffentlichen.

Auf Instagram schrieb er: „Mein neuer Song ‚Hero‘ handelt davon, wenn du siehst, wie jemand, den du liebst, sich selbst verletzt und die Dinge in seinem Leben ruiniert, die gut sind, aber du kannst ihn einfach nicht retten. Es ist einer der härtesten Songs, die ich je schreiben musste, aber ich habe ihn in der Hoffnung geschrieben, dass ihr etwas Ähnliches in eurem Leben durchgemacht habt und dass er die Lücke für euch ausfüllen kann, so wie er das für mich getan hat.“

Der Musiker fügte hinzu: „Ich habe noch nie einen Song wie diesen veröffentlicht – er ist sehr anders für mich, aber ich möchte Taylor Swift dafür danken, dass sie mir musikalisch zu verstehen gegeben hat, dass ich ihn nicht länger auf meiner Festplatte behalten konnte.“