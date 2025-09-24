Musik Charlie Puth schreibt seine Texte immer mit der Hand

Charlie Puth - Breakthrough Prize Ceremony 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2025, 11:00 Uhr

Charlie Puth schreibt seine Songtexte immer mit einem Bic-Kugelschreiber von Hand, weil er so seine Songs in Farbe sehen kann.

Der 33-jährige Popstar hat verraten, dass er die Texte seiner Songs niemals auf seinem Handy oder Computer tippt, weil er es vorzieht, bestimmte Wörter oder Passagen mit einem bunten Kugelschreiber hervorzuheben und ihnen so Bedeutung zu verleihen.

In einem Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte er: „Ich schreibe meine Songtexte von Hand. Ich tippe meine Texte nie auf meinem Handy oder Computer. Es fühlt sich einfach so an, als wäre der Song kein Song, wenn ich ihn eintippe – er braucht meine Persönlichkeit. Es ist einfach etwas Psychologisches. Bic stellt ein Produkt her, das ich buchstäblich jeden Tag meines Lebens benutze, um Musik zu machen: den 4-Farben-Stift. Die verschiedenen Farben lösen unterschiedliche Teile meines musikalischen Geistes aus.“ Den Stift hat Puth immer dabei. „Also nehme ich ihn mit auf Tour. Ich nehme ihn mit ins Flugzeug. Ich nehme ihn überallhin mit. Wenn mir ein Text nicht gefällt, streiche ich ihn mit roter Farbe durch. Rot ist schlecht. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Grün bedeutet ‚los‘. Das ist normalerweise ein guter Text.“

Neben seinem Stift hat der Sänger auch immer Notizbücher sowie ein Keyboard bei sich.